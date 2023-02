Din Djarin alias Mando (Pedro Pascal) y Grogu han pasado por muchas cosas juntos en las dos primeras temporadas de The Mandalorian (y El libro de Boba Fett). Han sido perseguidos por cazarrecompensas, han estado a punto de ser devorados por diversas criaturas y han escapado de las garras del Imperio en múltiples ocasiones. Por el camino, han formado el vínculo padre-hijo más bonito de la galaxia.

La próxima temporada de la serie contará con aún más aventuras para el dúo, mientras Djarin explora lo que significa ser mandaloriano y empuñar el legendario sable negro. La sinopsis oficial de la tercera temporada es: "Los viajes de los mandalorianos por la galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin, antaño un cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y hará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos".

Lucasfilm Ltd.

'The Mandalorian' Temporada 3: hora de estreno

La temporada 3 de The Mandalorian se estrenará el miércoles 1 de marzo a las 9 a.m. en Disney+. Los episodios se emitirán semanalmente a la misma hora los miércoles durante los ocho episodios de esta temporada.

Lucasfilm Ltd.

Han pasado dos largos años, pero el dúo dinámico formado por Mando y Baby Yoda por fin ha vuelto. Con nuevos planetas, nuevos combates y nuevos mandalorianos en camino, la 3ª temporada de The Mandalorian está preparada para expandir enormemente la galaxia de los compañeros de clan.

La historia de Din y Grogu continuó en la miniserie El libro de Boba Fett tras la segunda temporada de The Mandalorian. Sin embargo, independientemente de si viste o no sus cameos de Boba Fett (y no te preocupes, el showrunner Jon Favreau dice que no pasa nada si no lo hiciste), lo más importante es que los dos están reunidos en la tercera temporada, con Din en una búsqueda de arrepentimiento que le llevará a su patria mandaloriana.

Lucasfilm Ltd.

La temporada 3 comienza con Din Djarin y Grogu reunidos después de que el Armero informara a Din de que debía compensar sus transgresiones (por ejemplo, quitarse el casco) para volver a ser un Mandaloriano Hijo de la Guardia, y Grogu decidió abandonar el entrenamiento Jedi y viajar junto a Mando. Sus viajes les llevarán a Mandalore, el planeta natal mandaloriano maldito que hace tiempo quedó en ruinas, para que Din pueda encontrar la redención encontrando las "aguas vivas".

Mientras tanto, las tensiones en torno al legendario Darksaber continúan. El arma, actualmente en manos de Din, es un símbolo mandaloriano de liderazgo y otorga a su poseedor el derecho a gobernar Mandalore, un papel que Din no desea especialmente, pero sí su enemigo y compañero mandaloriano Bo-Katan. El problema es que, para que el derecho a gobernar sea cierto, el Sable Oscuro debe ganarse en batalla. (O eso dice la leyenda).

