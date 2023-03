La segunda temporada de Sombra y hueso llegó a Netflix, sumergiendo de nuevo a los espectadores en el intrincado mundo del Grishaverse. La serie de Netflix de fantasía épica basada en las novelas de la autora Leigh Bardugo da un gran giro en la temporada 2, que termina con otro enorme cliffhanger que lleva a la serie por un camino alejado del material original. Afortunadamente, aunque los fans siguen esperando una renovación, el equipo creativo de la serie ya tiene grandes planes para el futuro del Grishaverse. Sigue leyendo para saber todo lo que sabemos sobre una posible temporada 3 de Sombra y hueso.

Todavía no, pero no es la primera vez que Netflix tarda en decidir el destino de Sombra y hueso. Aunque la primera temporada alcanzó el número 1 en 79 países en el momento de su estreno, la renovación de la segunda no se anunció hasta junio de 2021, dos meses después del estreno de la serie. Dado que Netflix (y Hollywood en su conjunto) está pasando por un momento difícil, el streamer probablemente esperará hasta que las calificaciones de los primeros 28 días de la temporada 2 en la plataforma estén listas, lo que significa que estaremos atentos durante los próximos meses.

'Sombra y hueso' Temporada 3: fecha de estreno

La temporada 3 tardará en llegar, debido a la escala internacional de la serie y a sus fantásticos efectos visuales. Hubo un intervalo de dos años entre las temporadas 1 y 2, pero la producción de la temporada 2 no comenzó hasta enero de 2022, probablemente debido a retrasos relacionados con COVID. Si se renueva la temporada 3 y se acelera su producción, podría llegar a finales de 2024 o principios de 2025.

'Sombra y hueso' Temporada 3: argumento

El final de la temporada 2 de la serie de Netflix condensó el segundo y tercer libro del Grishaverse en una sola temporada, poniendo fin a la guerra entre Alina Starkov y Kirigan por el destino de Ravka. Después de que Alina apuñalara a Mal para amplificar sus poderes, destruyó el Pliegue y mató al Oscuro, quemando posteriormente su cuerpo. Después utilizó merzost para devolver la vida a Mal, a pesar de que Baghra le advirtió de que la magia prohibida tendría un precio. El final avanza un poco en el tiempo y termina con un espía de Fjerdan masacrando a la multitud en la coronación de Nikolai Lantsov tras tomar jurda parem, una droga altamente adictiva que potencia los poderes de los Grishas. Para acabar con el espía, Alina utiliza el Corte invocando sombras en lugar de sol; parece que ahora tiene los poderes del Darkling.

La sangrienta escena final establece la trama de los siguientes libros cronológicos del Grishaverse. Los libros siguen la misión de los Cuervos de sacar al científico Shu Bo Yul-Bayur de un inexpugnable castillo de Fjerdan llamado la Corte de Hielo. Por el camino, liberan a Matthias, el amante de Nina Zenik, de la prisión de Hellgate, uniendo a los seis Cuervos. La temporada 3 de la serie también tendrá que reunir a Inej Ghafa con la tripulación, ya que actualmente navega con Mal (que ha adoptado el apodo de corsario Sturmhond) para encontrar a su familia perdida hace mucho tiempo.

En cuanto a Alina, su adopción de los poderes de invocación de sombras supone una gran divergencia con respecto a su historia en los libros, donde el uso de los tres amplificadores durante su enfrentamiento final con el Oscuro la deja sin poderes y se ve obligada a vivir una vida normal con Mal. La serie de Netflix está preparada para construir una historia completamente nueva, en la que Alina (que muestra indicios de una oscura e interminable ambición de poder) permanece al lado de Nikolai tras el golpe inicial de una inminente guerra Revkan-Fjedran. También está el sorprendente giro de Nikolai, ya que justo antes de su coronación se revela que también ha ingerido el poder de un nichevo'ya, los feroces e imbatibles monstruos de las sombras de Kirigan. Y por si eso no fuera suficiente drama, el Darkling tampoco es el tipo de villano épico que permanece muerto mucho tiempo. (Para esa información, tendrás que leer los libros).

'Sombra y hueso' Temporada 3: reparto

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el director de la serie, Eric Heisserer, admitió que la divergencia de la serie respecto al material de los libros se debe en parte a la inteligente decisión de mantener a las estrellas Jessie Mei Li y Archie Renaux fuertemente involucradas en la serie, en lugar de vivir vidas ordinarias lejos de la acción como lo hacen en los libros.

"Esta es la diferencia entre dirigir una serie y escribir una novela: tienes que prestar atención a quiénes son tus estrellas y si están bajo contrato", dijo Heisserer al medio. "Por supuesto, no queríamos perder a Jessie ni a Archie. Quería asegurarme de que sintieran que eran personajes importantes en las historias por venir".

Con este cambio, Heisserer también confirmó que el objetivo de la serie en el futuro es presentar nuevas historias del Grishaverse, de forma similar a como la primera temporada creó material original para los Cuervos que entrelaza sus aventuras con la historia de Alina. La serie también seguirá contando con la participación de la autora del Grishaverse, Leigh Bardugo, que ejerce de productora ejecutiva de la serie.

"Afortunadamente, estamos creando material totalmente nuevo para actores que conocemos, queremos y en los que confiamos, y que llevarán las riendas de la serie", afirma el director. "Y estamos entretejiendo su historia con la duología del Rey de las Cicatrices, de la que ya estamos enamorados, y lo que creemos que va a cobrar vida en la pantalla a partir de ellos. Así que es cuestión de unirlos de la misma forma que hemos unido a otros personajes en estas dos primeras temporadas".

En cuanto a lo que le espera a Alina ahora que puede haberse convertido en una Invocadora de las Sombras, Heisserer dijo a Newsweek se burló un poco del enfoque de la tercera temporada. "Tenía que haber un precio por usar Merzost para traer a Mal de vuelta, y aterrizamos en lo que viste para la escena final como una forma para que ella se enfrente a todas las cosas sobre las que Kirigan puede haber estado advirtiéndole, y, a donde vamos en la próxima temporada, absolutamente tocaremos eso".

"Parece que lo que más intentamos hacer al final de cada temporada es preparar los principales conflictos internos de la siguiente, y estos episodios finales son el capítulo de 'joder' y el principio de la siguiente temporada será el capítulo de 'descubrir'".