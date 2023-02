'Orange is a new black'

Orange Is The New Black, la primera serie original de Netflix, se basa en las memorias homónimas de Piper Kerman sobre sus experiencias en FCI Danbury, una prisión federal de mínima seguridad.

Uzo Aduba se llevó un Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática gracias a su interpretación en el episodio Los abrazos engañan y otro a la mejor actriz invitada en una serie de comedia.

La serie de televisión también fue premiada por su brillante reparto y montaje, por no mencionar otras 12 nominaciones.