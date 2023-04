Se ha publicado el primer tráiler de la película The Marvels, en el que aparecen Capitana Marvel, Ms. Marvel y Monica Rambeau. Una de las películas más esperadas de la Fase 5 del MCU de 2023 es la secuela de Capitana Marvel. A diferencia de la primera película, no se centrará solo en Carol Danvers, sino que la unirá a Kamala Khan y Monica Rambeau. Continuará las historias que comenzaron en WandaVision, en la que Monica conseguía sus poderes, y la escena post-créditos de Ms. Marvel en la que Kamala y Carol intercambiaban sus mundos.

Ahora, Marvel Studios ha lanzado el tráiler de la película The Marvels, que ofrece una visión de la historia de la próxima team-up MCU.

The Marvels terminó la fotografía principal en 2022, y se pensaba que Disney y Marvel Studios podrían desvelar el primer teaser en la Super Bowl de este año. Sin embargo, no llegó ninguno y la secuela de Capitana Marvel, que en un principio iba a llegar a los cines el 28 de julio, se retrasó hasta el 10 de noviembre. Marvel Studios reveló además la sinopsis oficial de The Marvels, que se puede encontrar a continuación.

En The Marvels de Marvel, Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero las consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario kree, sus poderes se enredan con los de Kamala Khan, alias Ms. Marvel, superfan de Jersey City, y con los de la sobrina de Carol, la ahora astronauta de S.A.B.E.R., la Capitana Monica Rambeau. Juntos, este trío improbable deberá formar equipo y aprender a trabajar en conjunto para salvar el universo.

Quiénes son 'The Marvels'

Tras el final de temporada de Ms. Marvel, el mayor misterio en torno al personaje ha sido cómo Carol y Kamala intercambiaron sus lugares. El tráiler de The Marvels establece que los poderes de Kamala, Carol y Mónica están entrelazados y cada vez que los usan, intercambian su lugar con una de las otras dos. Aunque no resuelve el misterio por completo, las imágenes al menos confirman su conexión y dejan entrever que la película ofrecerá respuestas reales.

El tráiler de The Marvels también destaca que Ms. Marvel será presentada a Nick Fury, pensando al principio que está siendo sometida a una prueba para convertirse en Vengadora. Ese es el resultado de que Kamala y Mónica intercambien sus lugares en un cómico escenario. Cuando más tarde Kamala intercambia su lugar con Carol, el metraje revela el regreso de Goose, un alienígena con aspecto de gato llamado Flerken. El tráiler de The Marvels también ofrece algunas pistas sobre el villano de la secuela de Capitana Marvel.

Aunque nunca se da el nombre completo del villano, el personaje está interpretado por Zawe Ashton, a quien se puede ver en el tráiler. Además, la sinopsis indica que el villano de Ashton en The Marvels podría ser un "revolucionario kree". Sin duda, se revelará más información sobre The Marvels en un tráiler más largo, que probablemente se estrenará en la Comic-Con de San Diego en julio.