Para los fanáticos de Marvel no hay descanso. Cuando no hay noticia de una nueva serie es una película, y entre la oferta de los cines, su paso a y los contenidos especiales de rodaje llevamos desde 2008, año del estreno de Iron Man, completamente atrapados por este universo de héroes con poderes y villanos. Pero si algunos personajes han logrado ganarse especialmente nuestro cariño son todos aquellos que han contribuido a cuidar de nuestro planeta (y también de otros) sin ningún don especial, solo con astucia, estrategia, entrenamiento y valor. El más destacado de todos ellos es Nick Furia (Samuel L. Jackson) a quien, por fin, dejaremos de echar de menos en su regreso en Invasión secreta (Secret Invasion), el arranque de la Fase 5 en las series de Marvel.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

#InvasiónSecreta, de Marvel Studios, disponible el 21 de junio. No te pierdas mañana el tráiler. #DisneyPlus pic.twitter.com/WqaKktLhGm — Disney+ España (@DisneyPlusES) April 2, 2023

Secret Invasion: tráiler y fecha de estreno en Disney Plus+

La última vez que vimos a Nick Furia en el universo Marvel estaba despidiéndose de Tony Stark junto a los Vengadores y sus familias en Endgame, desvelándonos así que él, como todos los demás, había regresado del "borrado" masivo de la población originado por Thanos. Tras 4 años de ausencia en pantalla, el líder en la sombra de nuestros superhéroes favoritos vuelve a la primera línea para revelar a qué se ha dedicado en este tiempo e intervenir en una nueva amenaza a la Tierra. El esperado día del reencuentro será el próximo miércoles 21 de junio, en que se ofrecerá el primero de los 6 episodios de Secret Invasion en Disney Plus+.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Secret Invasion: sinopsis y reparto de la serie de Marvel

Una trama importante quedó en el aire tras el estreno de Capitana Marvel (2019). En este filme de la prolífica saga cinematográfica se introdujo de forma clara la habilidad de los Skrulls para camuflarse entre la gente de cualquier planeta. Años después de los acontecimientos que se narran en ese filme, ya trasladados a un tiempo más actual, Nick Furia, exdirector de S.H.I.E.L.D., vuelve a aparecer en el UCM cuando descubre una conspiración para instalar agentes dobles en posiciones de poder en todo el mundo. Ellos son aquellos extraterrestres de piel verde que cambiaban de forma de modo que pueden simular perfectamente a cualquier ser humano a voluntad. Lo peor de todo es que pronto puede relacionarlo con alguna de sus decisiones del pasado que, en un intento por salvar al planeta de otras amenazas, han generado ramificaciones en el Multiverso que hoy suponen un problema.

En la piel de Nick Furia vuelve a ponerse Samuel L. Jackson y, junto a él, también regresan la agente Maria Hill (Cobie Smulders); Ben Mendelsohn como Talos, el líder de una facción de los Skrull que es aliado de Furia; Kingsley Ben-Adir como Gravik, el líder de los Skrull que apuestan por la infiltración en la Tierra; Don Cheadle como James Rhodes, la mano derecha del presidente; y Martin Freeman como el agente de la CIA Everett K. Ross.



Entre las nuevas caras de esta serie destacan Olivia Colman y Emilia Clarke, que se estrenan en el universo Marvel con su participación en Secret Invasion. Colman (The Crown, Broadchurch) es la reputada agente del MI6 Sonya Falsworth, antigua aliada de Furia que ahora solo pelea por la seguridad nacional de Inglaterra. Por su parte, Clarke (Juego de Tronos, Antes de ti) aparece como G'iah, la hija de Talos ahora que ya es adulta.

Completan el reparto de Secret Invasion Dermot Mulroney como el presidente de los Estados Unidos, Ritson,​ además de Killian Scott, Christopher McDonald, Carmen Ejogo​ y Charlayne Woodard.

Los mejores regalos para fans de los Vengadores y Marvel Camiseta Capitan Carter Marvel 29,99 € COMPRAR Guantelete del infinito Marvel 134,78 € COMPRAR Figura Marvel Thor Marvel www.zavvi.es 12,49 € COMPRAR Figura de Iron Man Lego 44,99 € 35,00 € (22% de descuento) COMPRAR Cabeza Interactiva Marvel 179,90 € COMPRAR Pack 8 Póster BigWig Prints 99,99 € COMPRAR Puzzle 1000 piezas Clementoni 14,99 € COMPRAR Blu-ray Los Vengadores Marvel 11,80 € COMPRAR El libro de Marvel DK 23,70 € COMPRAR 6 Llaveros Marvel MIZT 6,03 € COMPRAR 5 figuras Capitán América Funko 84,70 € COMPRAR Funko Doctor Strange Supreme Funko amazon.es 23,50 € COMPRAR