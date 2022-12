La próxima película de Spider-Man es Spider-Man: Across the Spider-Verse, cuyo estreno está previsto para 2023. Esta secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 ha tardado más de lo previsto en salir a la luz. Además del desarrollo de la historia, la animación ha tardado varios años. Sin embargo, a los fans no les preocupa demasiado que Sony se haya tomado su tiempo, sobre todo con el apartado visual. La animación del debut cinematográfico de Miles Morales es en parte la razón por la que se convirtió en una de las películas de superhéroes más queridas de la historia. Poco antes de que Into the Spider-Verse llegara a los cines, Sony Pictures confirmó sus planes de producir una secuela.

Aunque los detalles de la historia son escasos, los tráileres confirman que Gwen Stacy regresa a la tierra de Miles Morales para engancharlo a otra aventura en el Spider-Verso. Esta vez, sin embargo, es Miles quien visitará varias realidades alternativas, y Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) también parece tener un papel clave. Spider-Man: Across the Spider-Verse tenía inicialmente una fecha de estreno para 2022, pero Sony la ha retrasado hasta el verano de 2023, lo que da a los animadores tiempo suficiente para asegurarse de que la secuela esté a la altura de su original.