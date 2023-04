En plena era del estímulo constante desde el entorno digital, cada vez resulta más difícil discernir entre los contenidos de relleno y los verdaderamente atractivos en redes y plataformas. En este aspecto, los proveedores de streaming producen series, películas y documentales de forma masiva, pero unos proyectos siempre destacan sobre otros, por interesantes o atractivos en lo que a historias o equipos creativos se refiere. Este es el caso de The Abandons, la próxima serie de Netflix que pretende atraparnos en un western de nueva generación protagonizado por una mujer y no cualquiera, la mismísima Lena Headey (Merlín, 300), quien fuera Cersei Lannister en Juego de Tronos.

Creada por Kurt Sutter, a lo largo de 10 episodios en The Abandons nos adentraremos en western oscuro y siniestro en que tanto impone la fuerza del mal como lo hacen las víctimas al renegar de esta condición y pelear por su venganza, incluso a costa de una violencia sangrienta y brutal.

The Abandons: sinopsis y reparto de la serie de Netflix

Oregón, 1850. Un grupo de familias diversas y atípicas viven plácidamente del trabajo de sus tierras pero su tranquilidad está a punto de ser perturbada. Una fuerza económica y gran de poder totalmente corrupta codicia ese territorio de por lo que se dispone a expulsar a esos clanes de su hogar. Pero entonces los hombres y mujeres implicados se ven obligados a perseguir su Destino Manifiesto y quizá no le guste el resultado. Reorganizados en una especie de tribu común estarán dispuestos a buscar justicia para recuperar sus casas y bienes, incluso aunque para ello actúen al margen de la ley.

En esta trama será clave el papel de Fiona, la matriarca fuerte y devota que interpreta Lena Headey. Su personaje optó por la adopción de cuatro huérfanos ante la imposibilidad de tener su propia familia de forma natural. Sin embargo, el profundo arraigo familiar que aprendió de sus antepasados irlandeses, la llevarán a luchar sin descanso por el bienestar de los suyos.