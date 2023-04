¿Sabrías decir cuántas personas han formado parte de tu vida y cuántas han sido capaces de cambiarla? Las últimas son las que realmente importan. Esa es la pregunta que se hace la Vecina Rubia en su novela La cuenta atrás para el verano. En ella hacemos un viaje al pasado para, de forma ficcionada, recorrer su adolescencia y primera juventud. De hecho, ese trasiego ha avanzado algo más en su segundo libro, Contando atardeceres, del que aún se espera una tercera parte que cierre la trilogía. Pero entretanto, al menos podremos disfrutar del arranque de esta saga literaria en pantalla, puesto que la productora Plano a Plano (y la propia Vecina) han anunciado que La cuenta atrás para el verano dará el salto a la televisión en forma de serie.

De modo que, ya podemos ir preparándonos para poner cara a sus amigos y amores, porque próximamente llegará a nuestros dispositivos y televisores (aún sin cadena o plataforma) la primera adaptación de su (también) primera novela.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La cuenta atrás para el verano: sinopsis de la serie sobre la novela de la Vecina Rubia

Aunque aún no sabemos si, como en el libro, la serie será contada en primera persona, con o sin narradora, sí podremos descubrir qué cara tienen en la ficción los miembros del entorno más cercano de la Vecina Rubia. Empezando por Lauri, la primera y más responsable amiga de la infancia y Nacho, su primer amor de la adolescencia. La malhumorada y siempre sincera Lucía, la calmada Sara y el sarcástico Pol. También Álex, el que siempre vuelve, y la única mujer capaz de susurrar gritando, Laura. Y por supuesto, SU PADRE, con la importancia que tiene el personaje en la novela y, como saben todos los fanes de la influencer, también en su vida.

La cuenta atrás para el verano entrelaza en el tiempo, la vida de una rubia y la de las personas que han supuesto el aprendizaje más útil que atesora, porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma. Nombres propios que le ayudaron a dar el salto desde la adolescencia a la madurez, despeinándose en el camino el pelazo, pero construyendo un cerebro debajo. La serie tratará de traspasar las ilusiones reales que me se ha inventado la propia Vecina Rubia algunas veces, le hayan quedado preciosas o no, para ponerle un poquito más de "brilli brilli" a nuestras vidas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.