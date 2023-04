Las adaptaciones literarias nos atraen desde el mismo momento en que se anuncian porque no hay nada como ver en pantalla cómo se han adaptado las tramas y personajes que un día nos atraparon. Pero esta expectativa es aún mayor si se trata de un best-seller o una novela premiada y el último proyecto confirmado llega para llamar (y mucho) la atención de los espectadores. El libro que llevó a Luz Gabás a hacerse con el Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, va a ser adaptado en una ambiciosa serie producida por Plano a Plano. Con esta noticia, en cuestión de semanas, esta se convierte en la segunda novela que obtiene este preciado premio literario en el siglo XXI que se convierte en serie, tras Todo esto te daré, de Dolores Redondo, a cargo de France Télévisions.



https://www.diezminutos.es/teleprograma/series-tv/a43436506/todo-esto-te-dare-dolores-redondo-serie/

La autora oscense ya sabe lo que es ver una de sus novelas en la pantalla, pues su debut, Palmeras en la nieve, se convirtió en una de las películas españolas más taquilleras de 2015. Ocho años más tarde, su último libro, Lejos de Luisiana, probará suerte en formato capitular. El proyecto, que aún es incipiente pues apenas se acaba de hacer público, tratará de traspasar la historia de la familia Girard a imagen, aunque todavía no se saben detalles. Tocará esperar para descubrir qué equipo artístico y creativo lleva el proyecto a la pantalla, cuántos capítulos tendrá la serie o en qué cadena o plataforma podrá verse. Pero en lo que se refiere a la trama, sí podemos irnos adentrando en ella.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En Plano a Plano, cuando más Lejos de Luisiana estamos... más cerca de Planeta nos encontramos. ¡Felices de tener estos nuevos compañeros de viaje! https://t.co/MkAnAinTmy — Plano a Plano (@planoaplano) March 31, 2023

Lejos de Luisiana: sinopsis del libro de Luz Gabás que será una serie

Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su propia batalla: preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir. Todo ello conforma una novela cautivadora y monumental que atraviesa las cuatro décadas en las que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana.