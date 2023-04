La noticia de un reboot de Crepúsculo ha dividido a los fans, que han acudido a las redes sociales para compartir sus reacciones, como también ha pasado con el anuncio de la serie de Harry Potter. Basada en las populares novelas de Stephanie Meyer, la franquicia cinematográfica, conocida como La Saga Crepúsculo, se estrenó en 2008 y se centraba en el romance entre Bella Swan (Kristen Stewart) y Edward Cullen (Robert Pattinson), que al principio se revela que es un vampiro. Durante su estreno, la saga fue un éxito de taquilla e impulsó las carreras de Stewart, Pattinson y Taylor Lautner, que interpretó a Jacob Black.

Más de una década después de la última película, Crepúsculo se reinicia como serie de televisión. No se sabe mucho sobre el proyecto, pero los fans ya están expresando sus sentimientos en Internet, y muchos parecen divididos. Echa un vistazo a algunas de las respuestas a continuación:

¿Cómo que van a hacer una serie de Crepúsculo?

Perdón pero yo no me puedo imaginar a otro cast que no sea este. pic.twitter.com/i03jYvfMt6 — Melgod (@melxbloom) April 19, 2023

como lo de la serie de crepúsculo sea verdad… amore



pic.twitter.com/RNwnJjLO4n — Sergiooo oo (@sergioxserrano) April 19, 2023

SE VIENE LA SERIE DE CREPÚSCULO!!! ME ENCANTA💣💣💣 pic.twitter.com/y4OOVEuMcg — Damian Nakache - Hablemos De Cine (@HablemosdecineX) April 19, 2023

¿Podría tener éxito el reboot de 'Crepúsculo'?

Dado que muchos fans parecen decepcionados por la noticia, cabe preguntarse hasta qué punto tendrá éxito el reboot de Crepúsculo. En el momento de su estreno, las películas batieron múltiples récords de taquilla y gozaron de gran popularidad entre el público, especialmente entre quienes conocían el material original. Sin embargo, la recepción crítica de la Saga Crepúsculo fue desigual, y algunos elementos, como la acción y la representación de los vampiros, fueron objeto de parodia. El reparto de Crespúsculo sigue siendo un factor importante y, según las primeras reacciones a la serie de televisión, muchos fans no quieren que se sustituya a los protagonistas.

Productora

El reinicio podría mejorar las películas en ciertos aspectos, como los efectos especiales, que han sido una queja tanto de los fans como de la crítica. Está por ver hasta qué punto esta adaptación es fiel a los libros, pero cambiar la historia también podría ser una ventaja, ya que el público sabe cómo se desarrollan las cosas. Mientras que las películas de Crepúsculo no se desviaron de algunas representaciones de los personajes, una serie de televisión podría presentar una visión diferente de ellos, atrayendo a nuevos espectadores en el proceso.

Será interesante ver qué dirección toma el reboot de Crepúsculo y dónde acaba. Aunque muchos fans parecen molestos por las noticias, se sabe muy poco sobre la serie, por lo que las opiniones pueden cambiar en el futuro, y aún puede tener éxito. Los que estén ansiosos por saber cómo se compara la serie Crepúsculo con las películas pueden estar al tanto de las futuras actualizaciones.