'Top of the lake'

La aclamada serie policíaca de Jane Campion de 2013 Top of the Lake (la segunda temporada, Top of the Lake: China Girl, se emitió en 2017) no solo es un misterio absorbente impulsado, en parte, por una excelente interpretación de Elisabeth Moss, sino también una de las series de televisión más hermosas que hemos visto en mucho tiempo. Ambientada y filmada en Nueva Zelanda, la serie de seis capítulos también hace un excelente uso de su paisaje mientras sigue a Robin Griffin, una detective que ahora vive en Sydney y se especializa en la protección de los niños, que regresa a su ciudad natal en Nueva Zelanda después de que su madre se enferme.

Allí comienza a investigar la desaparición de una niña embarazada de 12 años en un remoto pueblo de un lago, un caso que abre viejas heridas y da lugar a una historia fascinante y reflexiva sobre la supervivencia en un mundo dominado por la misoginia.