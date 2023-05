La nueva precuela de Los Bridgerton de Netflix, La Reina Carlota: Una historia de Bridgerton, comienza con una nota de Lady Whistledown (Julie Andrews). La gran cotilla le dice al público que este espectáculo "no es una lección de historia", sino más bien "ficción inspirada en hechos reales". Es un gran descargo de responsabilidad para los locos de la historia dispuestos a aferrarse a sus proverbiales perlas por las muchas inexactitudes de la serie, pero plantea la pregunta... ¿qué hay en La reina Carlota, la serie de Netflix, que esté basado en una historia real y qué es pura fantasía cortesía de Shonda Rhimes y Shondaland?

La reina Carlota: Una historia de Bridgerton divide su narración entre la época de finales de la Regencia de Bridgerton (década de 1810) y el período georgiano temprano (década de 1760). En la línea temporal de la Regencia, la reina Carlota (Golda Rosheuvel) se despierta a altas horas de la noche con la horrible noticia de que su nieta, la princesa Carlota, ha muerto al dar a luz. Además de ser una tragedia, esto pone en peligro el futuro de la monarquía británica. Aunque la reina Carlota y su rey Jorge (James Fleet) produjeron un gran número de herederos, sus hijos adultos sólo tuvieron hijos ilegítimos. La princesa Carlota era literalmente la única nieta real que había sobrevivido hasta la edad adulta y murió en el intento de asegurar la siguiente generación.

Mientras esto sucede en un segundo plano, la mayor parte de la serie sigue a una enérgica princesa alemana de 17 años llamada Charlotte (India Amarteifio), que es enviada a Inglaterra para casarse con un joven rey Jorge III (Corey Mylchreest). Ambos forman un improbable vínculo que amenaza con romperse casi tan pronto como se inicia. Mientras tanto, al darse cuenta de que la nueva reina de Inglaterra es negra, la madre del rey, la princesa Augusta (Michelle Fairley), decide acoger por primera vez en la sociedad a aristócratas no blancos. El éxito de este "Gran Experimento" depende del éxito de Charlotte como novia.

¿Qué hay de real y qué de ficción en La reina Carlota: Una historia de Bridgerton? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la historia real que inspiró el romance de Netflix...

¿Era realmente negra la reina Carlota? ¿Cambió la reina Carlota la política racial en la Inglaterra georgiana?

Es probable que la reina Carlota no fuera mestiza. La teoría de que lo era comenzó en un libro de 1940 titulado Sex and Race: Volume I (Sexo y raza: Volumen I), en el que el escritor J. A. Rogers decidió que como en un retrato se la representaba con "fosas nasales anchas y labios gruesos" -un rasgo confirmado por contemporáneos como Horace Walpole y el barón Stockmar- debía de tener alguna herencia africana. Sin embargo, a falta de que la Familia Real reciba al Dr. Henry Louis Gates y a su equipo de investigación, tenemos que recurrir a las abrumadoras fuentes que no lo sugieren. Así pues, la verdadera reina Carlota era probablemente blanca.

Incluso si la verdadera reina Carlota era mestiza, su matrimonio con el rey Jorge III hizo muy poco por aliviar la discriminación racial en la Inglaterra del siglo XVIII. Aunque en esa época había negros y mestizos en todos los ámbitos de la vida británica, no era una tierra de fantasía postracial a lo Bridgerton. El comercio de esclavos se abolió en el Imperio Británico en 1807, pero los esclavos no fueron totalmente libres en las colonias hasta 1838. No cabe duda de que el racismo seguía existiendo, ya que sigue siendo un mal con el que la sociedad lucha hasta nuestros días.

¿Quería realmente la reina Carlota al rey?

¿Quién puede conocer realmente el corazón de una mujer que estuvo casada con un extranjero para hacer política hace más de 250 años? Pero todos los indicios apuntan a que la reina Carlota y el rey Jorge III tuvieron un matrimonio singularmente cariñoso. Los historiadores creen que el rey nunca tuvo una amante y, más adelante en su vida, Charlotte se hundió en su propia depresión a medida que el estado mental del propio Jorge se volvía cada vez más inestable. Por no mencionar el hecho de que sabemos que la pareja no tuvo problemas en el dormitorio...

¿Hubo realmente una crisis de sucesión real en la Inglaterra de la Regencia como en 'La Reina Carlota: Una historia de Bridgerton'?

Y así fue. Haremos todo lo posible por evitar spoilers sobre la reina Carlota, pero en el momento en que su nieta, la princesa Carlota, murió al dar a luz, era la única nieta real legítima que tenían los auténticos Jorge y Carlota. Los hijos mayores del rey y la reina tenían fama de engendrar bastardos con sus amadas amantes de baja cuna, pero los trece hijos que sobrevivieron a la edad adulta lucharon por producir herederos legítimos que sobrevivieran a la edad adulta.

Tras la muerte de la princesa Carlota en 1817, sus tíos, aún solteros, se casaron rápidamente con damas reales en un sprint para proporcionar al menos un heredero al linaje de su familia. Finalmente, dos tíos tuvieron herederos. Ernesto Augusto y su esposa (con la que ya se había casado en 1815) tuvieron un hijo en 1818 que más tarde se convertiría en el rey Jorge V de Hannover. Sin embargo, este Jorge no llegaría a ser Rey de Inglaterra porque una de las esposas de 1818 de los hermanos mayores de Ernesto Augusto proporcionó un heredero en 1819. Por lo tanto, la hija pequeña del príncipe Eduardo se adelantó en la línea de sucesión al trono gracias al lugar que ocupaba su padre por delante del de Ernesto Augusto. Esa niña se llamaba Victoria.