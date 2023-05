Una película de terror está siendo aclamada como "brutal y nauseabunda" por los espectadores de Netflix, que afirman que no pudieron quitarse de la cabeza esta película polaca durante "semanas".

El abismo del infierno, una película de 2022 del cineasta Bartosz M. Kowalski, cuenta la historia de Marek, un policía encubierto que se infiltra en una iglesia relacionada con una serie de desapariciones. Llena de "terror escalofriante", este terror polaco se sumerge sin contemplaciones en el lado oscuro del monasterio. Aunque El abismo del infierno se estrenó en Netflix en 2022, parece que los suscriptores acaban de descubrir el horror de los exorcismos... y ahora, no pueden tener suficiente.

"¡Hace más de dos semanas que vi El abismo del infierno en Netflix y se me ha quedado grabada en el cerebro!", tuiteó una persona. "Consejo para la nueva película de terror de Netflix, no comas nada mientras la ves", aconsejó otro espectador.

Lo más probable es que se refirieran a la inclinación de la película de Netflix por la comida con aspecto de cloaca y los cuerpos en descomposición. "Una película de terror de los años 80 sobre un policía que va a investigar una secta siniestra en una región remota, me ha dejado totalmente anonadado... y JODIDO INFIERNO", escribió David Hughes, escritor de la revista Empire.

'El abismo del infierno': sinopsis de la película

Corre el año 1957 en una remota región de Polonia y un angustiado sacerdote católico se lanza al altar de una iglesia para intentar matar a un bebé cuya piel lleva una marca particular. ¿Será Satán hecho carne? El clérigo parece estar bastante seguro de ello, pero es abatido a tiros por la policía antes de que pueda certificarlo con su antigua daga. 30 años más tarde, Marek (Piotr Zurawski) llega a un desordenado conjunto de edificios eclesiásticos en medio de la lluvia, el estiércol y la llamada de los cuervos; un árbol del patio parece el alma retorcida de los condenados. Marek es recibido por el prior Andrzej (Olaf Lubaszenko), que le muestra los lúgubres pasillos del monasterio, los dormitorios a la luz de las velas y las celdas que albergan a los atormentados. "El maligno se manifiesta a menudo", dice el prior con una extraña despreocupación.

Le confiscan los cigarrillos y un monje con aspecto de esbirro llamado Dawid (Rafal Iwaniuk) registra sus pertenencias. Pero no encuentran el compartimento secreto de la maleta de Marek, que incluye una pistola y una linterna, ni las herramientas para forzar cerraduras escondidas en su rosario. Porque Marek no es un sacerdote, sino un policía encubierto enviado a investigar una serie de desapariciones de mujeres relacionadas con el monasterio. Y Marek es bastante convincente con su hábito tosco y su aire penitente, hasta que el prior le reta a dirigir la oración diaria en latín. Y no hablemos de la hora de la comida, en la que la misteriosa carne guisada hasta alcanzar la consistencia de las aguas residuales se vierte en mohosos cuencos de acero.

Entre vómitos violentos y descubrimientos de extraños pasadizos y alcobas en los muros del monasterio, Marek asiste en primera fila a un exorcismo practicado por el prior y su ayudante Piotrek (Sebastian Stankiewicz). Este último también advierte a Marek de que su fisgoneo ha sido detectado. Para no correr riesgos, carga su pistola y la guarda en los pliegues de su sotana. Pero cuando la verdadera naturaleza del monasterio emerge por fin de la omnipresente penumbra, cualquier protección terrenal le parece insignificante.