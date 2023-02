La precuela de Bridgerton, La reina Carlota: Una historia de Bridgerton ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno. Los Bridgerton es la exitosa serie romántica de Netflix sobre la época de la Regencia basada en las novelas homónimas de Julia Quinn, de la que ya se han emitido dos temporadas, con una tercera y una cuarta en camino. La reina Carlota seguirá los primeros días del icónico personaje real, interpretado en la serie original por Golda Rosheuvel, que regresará en la precuela junto a India Amarteifio como una versión más joven del personaje.

Junto con el tráiler llega el anuncio oficial de que la serie se estrenará en la plataforma de streaming el 4 de mayo. Aunque tiene lugar en menos de un minuto, el tráiler promete que La reina Carlota será igual de tórrida y dramática que la serie Bridgerton original, siguiendo su cortejo y eventual ascenso al trono.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Todo lo que sabemos sobre 'La reina Carlota: Una historia de Bridgerton'

Como revela el tráiler, gran parte de la temporada girará en torno al romance de Charlotte con el rey Jorge III (Corey Mylchreest). Cuando el amor, la lujuria y el poder entran en juego, las cosas se complican cada vez más. El camino hasta convertirse en la regia figura que es la reina Carlota de Los Bridgerton será probablemente largo y arduo.

Además de la reina Charlotte, aparecerán otros personajes de Bridgerton, tanto mayores como jóvenes. Entre ellos, Adjoa Andoh como Lady Danbury, con Arsema Thomas interpretando a su yo más joven. También estarán Ruth Gemmell como la matriarca de los Bridgerton, Violet (interpretada de más joven por Connie Jenkins-Greig) y Hugh Sachs como el secretario de la reina Charlotte, Brimsley (interpretado de más joven por Sam Clemmett).

Netflix

Hasta ahora no se ha sabido si la precuela de Bridgerton tendrá temporadas adicionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tráiler ya muestra su coronación, puede que esto no sea del todo probable. Aunque el futuro de la franquicia parece asegurado por el momento, es posible que más spinoffs se centren en otros personajes del universo más amplio.