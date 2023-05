El próximo proyecto de Martin Scorsese es 'Killers of the Flower Moon', un drama criminal del Oeste protagonizado por Leonardo DiCaprio. Después de hacer algo diferente con la película fantástica 'Hugo', Scorsese volvió al género policíaco con un toque de comedia negra con 'El lobo de Wall Street' y volvió a tomarse un descanso del género con el drama histórico 'Silencio'. Tras el estreno de 'El Irlandés', que le reunió con algunos de sus colaboradores habituales (Robert De Niro, Joe Pesci y Harvey Keitel), Scorsese ha estrenado en Cannes su nueva película y todo apunta a que será una película candidata al Oscar.

Sin embargo, no se trata de un drama policíaco al uso, ya que 'Killers of the Flower Moon' de Scorsese tiene un toque de temática del Oeste. También supone su reencuentro con otro de sus colaboradores habituales: Leonardo DiCaprio. DiCaprio y Scorsese unieron sus fuerzas por primera vez en 2002 en 'Gangs of New York', y han trabajado juntos varias veces desde entonces, sobre todo en 'Infiltrados' y 'El lobo de Wall Street'. 'Killers of the Flower Moon' también traerá de vuelta al dúo Scorsese-De Niro en una historia que encaja bastante bien con el estilo del director.

Apple

'Killers of the Flower Moon': fecha de estreno en España

'Killers of the Flower Moon' contó con Apple TV+ como cofinanciador y codistribuidor, por lo que se estrenará en esa plataforma. El último tráiler indica que llegará en exclusiva a los cines en octubre de 2023. El estreno limitado está fijado para el 6 de octubre, mientras que el estreno más amplio llegará el 20 de octubre de 2023. En cuanto a la fecha de streaming en Apple TV+, aún está por determinar y no está programada todavía.

Melinda Sue Gordon

'Killers of the Flower Moon': reparto

Sufrió algunos cambios menores en el reparto durante la preproducción. El personaje de Tom White, el agente del FBI que dirige la investigación, fue escrito para Leonardo DiCaprio ('No mires hacia arriba'), pero éste pidió que se cambiara su papel por el de Ernest Burkhart. Jesse Plemons ('The Irishman') fue elegido entonces como Tom White y DiCaprio como Ernest, y a ellos se unen Robert De Niro ('Amsterdam') como William Hale y Lily Gladstone ('Billions') como Mollie Burkhart.

Tantoo Cardinal ('Bailando con lobos') interpretará a Lizzie Q, y Jason Isbell ('Ha nacido una estrella') asume el papel de Bill Smith. Sturgill Simpson ('The Hunt') interpreta a Henry Grammer, y Tatanka Means ('Maze Runner: The Scorch Trials') será John Wren. El actor Brendan Fraser ('The Whale'), ganador de un premio de la Academia, se incorporó al reparto en el último momento y encarnará al abogado WS Hamilton. John Lithgow ('El amor es extraño') también se incorporó a última hora e interpretará al fiscal Leaward.

Melinda Sue Gordon

'Killers of the Flower Moon': argumento

La película debería seguir bastante de cerca el libro. La película está basada en el libro de no ficción 'Killers of the Flower Moon: Los asesinatos de Osage y el nacimiento del FBI', de David Grann. En el libro, Grann investiga una serie de asesinatos de Osage adinerados que tuvieron lugar en el condado de Osage, Oklahoma, a principios de la década de 1920, después de que se descubrieran yacimientos de petróleo en sus tierras. Mientras los Osage se preparaban para recibir la riqueza a la que legalmente tenían derecho por la venta de los yacimientos de petróleo, los administradores de las tierras tenían otras ideas.

Estas personas tenían un historial de malas relaciones con el pueblo Osage, y decidieron que podían simplificar su afán de lucro con los beneficios del petróleo eliminando a quienes consideraban que operaban como "intermediarios", y esos eran los Osage. William Hale fue uno de los cerebros del plan para asesinar al pueblo Osage, y su sobrino, Ernest Burkhart, fue una pieza clave. Al parecer, Scorsese ha colaborado estrechamente con el pueblo Osage desde el inicio del guion de Eric Roth. Además, la producción fue elogiada por el escritor David Grann. Esto debería dar al público grandes esperanzas de que la versión de los hechos de Scorcese sea respetuosa y fiel a la historia.