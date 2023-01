En la actualidad, la propiedad intelectual domina el cine. No hay más que ver el género de acción. De las películas de acción más esperadas para 2023, nueve son secuelas. Una de ellas va por la séptima entrega. Para algunos espectadores, esto puede parecer un poco desalentador. ¿Se supone que tengo que ver cuatro películas antes de entender esta? Yo diría que la respuesta es: "en realidad no". Estas son películas de acción taquilleras, no ecuaciones de trigonometría. Los estudios quieren que la gente vea estas cosas. Así que las llenan de explosiones, acrobacias locas, y la suficiente exposición para que valga la pena que hayas hecho tus deberes de cine. Y si los deberes son ver películas, ¿cómo de malo puede ser?

2023 se presenta apasionante para los amantes del género de acción, con una gran cantidad de contenidos. Y si no te gusta este género, seguro que encontrarás lo que quieres en las películas más esperadas de 2023. Varias franquicias de alto nivel verán nuevas entregas, como Fast and Furious, John Wick, Mission: Imposible, Transformers y, por supuesto, Indiana Jones. Los fans de las películas de superhéroes y cómics también están de enhorabuena, ya que se estrenarán nuevas películas de las siguientes franquicias: Ant-Man, Guardianes de la Galaxia, The Flash y Aquaman (por nombrar sólo algunas). Esto, combinado con una serie de películas originales preparados para su estreno, hacen de 2023 un año apasionante.

Aunque 2022 tuvo grandes éxitos (mira aquí las mejores películas de 2022) con Top Gun: Maverick, el nuevo año parece que mantendrá el impulso. Nos espera un gran año con las mejores películas de amor de 2023 o las mejores películas de Netflix 2023, las mejores películas de Amazon Prime Video en 2023 o las mejores películas de HBO Max de 2023. Volverá Keanu Reeves como John Wick y habrá secuelas de superhéroes en abundancia. Paramount dará un salto de fe con la primera película oficial de Dragones y Mazmorras, protagonizada por Chris Pine y Michelle Rodriguez. Por si fuera poco, Harrison Ford hará su última aparición como Indiana Jones en The Dial of Destiny, que verá a la legendaria estrella de acción sacando su látigo y luchando contra nazis. Clásicos. A continuación, hemos reunido las películas de acción más esperadas de 2023.