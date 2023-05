Aunque 'Stranger Things' está llegando a su fin con su temporada 5, no será la última vez que veamos Hawkins y el Upside Down. La adorada serie de Netflix ciencia ficción de Netflix tendrá un spin-off animado. La serie será producida por los creadores originales, los hermanos Duffer, a través de su productora, Upside Down Pictures.

"Siempre hemos soñado con un 'Stranger Things' animado en la vena de los dibujos animados del sábado por la mañana que crecimos amando, y ver este sueño hecho realidad ha sido absolutamente emocionante", dijeron los hermanos Duffer en un comunicado. "No podríamos estar más alucinados con lo que Eric Robles y su equipo han ideado: los guiones y las ilustraciones son increíbles, ¡y no podemos esperar a compartir más con vosotros! La aventura continúa...". También parece que los guionistas detrás de la exitosa serie de Netflix volverán.

Courtesy of Netflix

Los spin-off de 'Stranger Things'

La serie de animación es el primer spinoff de 'Stranger Things' que recibe la luz verde de Netflix, pero no es el primero anunciado. El año pasado, durante la promoción de la cuarta temporada de la serie, los Duffer confirmaron que estaban trabajando en un spinoff de acción real. Los dos también revelaron muy poco sobre ese proyecto, más allá de describirlo como "1.000 por ciento diferente" de la serie original, y que probablemente seguiría un conjunto completamente diferente de personajes. No hemos recibido ninguna actualización al respecto, pero la serie de animación es sin duda un proyecto independiente.

Al más puro estilo 'Stranger Things', los detalles sobre la nueva serie se mantienen en secreto. Ya sabéis que actualizaremos este artículo con más información sobre el reparto, la trama y otros detalles cuando se conozcan. Según los informes, la temporada 5 de la serie original de acción real comenzará a producirse este verano a pesar de la pausa por la huelga de guionistas y probablemente se estrenará en Netflix en 2024.