Aunque se desconoce su fecha de estreno, se avecinan noticias emocionantes para la temporada 5 de Stranger Things, ya que comienza a escribirse oficialmente en una imagen detrás de las cámaras. Creada por Matt y Ross Duffer, más conocidos como los hermanos Duffer, la serie de Netflix gira en torno a un pequeño pueblo ficticio de Indiana durante los años 80 mientras se enfrentan a una serie de amenazas sobrenaturales de la peligrosa dimensión alternativa conocida como el Upside Down. Stranger Things explora principalmente la conexión del Upside Down con Eleven (Millie Bobby Brown), una joven con habilidades telequinéticas cuyos poderes parecen atarla al horrible otro reino.

En la cuarta temporada de Stranger Things, la mayoría de sus personajes principales se han dividido por todo el país y se han enterado de la nueva y peligrosa amenaza de Vecna, una entidad que vive en el Upside Down y que está matando a adolescentes aparentemente al azar por todo Hawkins. Mientras Joyce (Winona Ryder) y Murray (Brett Gelman) se enteran de que Hopper (David Harbour) está vivo y encarcelado en Rusia, Eleven y sus amigos deben enfrentarse a Vecna antes de que lleve a cabo su ominoso plan. La cuarta temporada de Stranger Things ha recibido críticas muy favorables por parte de la crítica y el público y ha dominado la audiencia de Netflix, preparando una emocionante quinta y última temporada que los espectadores quizá no tengan que esperar demasiado para ver.

Poco más de un mes después de que la temporada 4 emitiera sus dos últimos episodios, la temporada 5 de Stranger Things ha comenzado a escribirse oficialmente. La sala de guionistas anunció la noticia a través de la cuenta de Twitter de Stranger Writers con una imagen de su pizarra con el logo del título de la serie con el número 5 detrás y la leyenda "Día 1".

'Stranger Things' Temporada 5: fecha de estreno

El anuncio de que la temporada 5 de Stranger Things ha comenzado a escribirse llega poco más de un mes después de que los hermanos Duffer confirmaran que la escritura comenzaría en algún momento de agosto para la temporada final. Curiosamente, también se produce poco más de un mes después de que David Harbour indicara que la escritura ya había comenzado en la nueva temporada y que el rodaje de la temporada 5 podría comenzar en 2023. Teniendo en cuenta que los esbozos de la historia de la serie se estaban redactando antes del comienzo oficial de la escritura, parece probable que eso era a lo que se refería Harbour, ya que los Duffer querían tomarse un breve descanso antes de volver a escribir.

Con la temporada 5 de Stranger Things ya oficialmente escrita, parece probable que la producción del inicio del rodaje de Harbour en 2023 llegue a buen puerto, sobre todo porque se dice que la última temporada de la serie será más corta que la temporada 4, de larga duración. Si los Duffer y su reparto siguen este calendario de producción, el público puede esperar que Stranger Things llegue a Netflix en algún momento de 2024, lo que supondría un intervalo de dos años en lugar de los tres años de retraso de COVID entre las temporadas 3 y 4. Mientras el público espera más detalles sobre la temporada final, puede volver a ver las cuatro primeras temporadas de Stranger Things en streaming en Netflix.

