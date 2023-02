Muchos saben desde hace tiempo que las series de televisión o las películas basadas en videojuegos que tienen una gran audiencia y una base de fans no suelen salir bien. O bien meten todo el argumento en unos pocos episodios, o la banda sonora, el argumento y la animación no hacen justicia a los personajes, o simplemente parecen una representación anodina. A lo largo de los años, adaptaciones de series de televisión como Mortal Kombat: Defenders of the Realm, Sonic Underground y Street Fighter no han estado a la altura para muchos espectadores.

Sin embargo, hay muchas adaptaciones que han superado las expectativas de muchos. La adaptación al anime de Pokémon, de reminiscencias extremas, sigue formando parte de la infancia de mucha gente y resume la historia a la perfección. Ha habido adaptaciones recientes, y con los videojuegos cada vez más centrados en sus historias y animación, los fans podrían esperar que algunos de ellos se adaptaran como series de televisión.

Videojuegos como The Last of Us o Death Stranding han atraído tanta atención que los fans esperan adaptaciones televisivas o cinematográficas. Aunque la reciente adaptación cinematográfica de Sonic The Hedgehog ha hecho que muchos se muestren escépticos ante la forma en que la historia se va a condensar en tan solo unas horas.

Con la reciente popularidad de The Last of Us, hemos pensado que os interesaría ver los gráficos de las adaptaciones de videojuegos más populares de la televisión y el cine. A pesar de haberse estrenado hace menos de un mes, The Last of Us ocupa el tercer puesto en la lista de las mejores adaptaciones de videojuegos a series de televisión de todos los tiempos. Arcane, la serie adaptada del popular juego League of Legends, ocupa el primer puesto. En cuanto a las películas, Uncharted encabeza la lista. Curiosamente, las dos películas de Sonic the Hedgehog también figuran en la lista.

A continuación, te dejamos con las mejores adaptaciones de videojuegos que se han hecho como series de televisión. Ha habido algunas realmente terribles, pero esperamos que la calidad vaya mejorando año a año.