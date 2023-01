The Last of Us, la esperada adaptación en imagen real de la franquicia de videojuegos de Naughty Dog, se ha estrenado finalmente a través de HBO Max. Ya sabemos cuánto dura cada uno de los nueve episodios de la primera temporada, y sin duda podemos afirmar que tendremos tiempo de sobra para ver a Joel y Ellie en acción durante un buen rato, ya que la mayoría de los episodios se acercan a los 60 minutos, mientras que algunos incluso los superan con creces.

'The Last Of Us': la duración de los capítulos

Como ya hemos mencionado, la primera temporada de The Last of Us en HBO Max constará de 9 episodios en total. A continuación, podrás ver exactamente la duración de cada episodio:

Capítulo 1: 81 minutes

Capítulo 2: 53 minutes

Capítulo 3: 76 minutes

Capítulo 4: 46 minutes

Capítulo 5: 59 minutes

Capítulo 6: 59 minutes

Capítulo 7: 56 minutes

Capítulo 8: 51 minutes

Capítulo 9: 43 minutes

Como puede observarse, tanto el primer episodio como el tercero superan la hora de duración. De hecho, ya sabíamos que el primer episodio tendría una duración de hora y media debido a un anuncio realizado hace unas semanas. El resto de episodios son una sorpresa, sobre todo el tercero, que rivaliza en duración con el episodio piloto. En total, nos esperan 9 episodios, la mayoría de los cuales rondan la hora de duración. Esperemos que todo esto sea suficiente para que la serie nos guíe a través de la historia sin que nos sintamos apresurados, y dejando suficiente espacio para que sus protagonistas desarrollen la relación que es central en la franquicia.