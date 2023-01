El episodio 2 de The Last of Us contiene un montón de presagios sobre el futuro de la serie, detalles ocultos y huevos de pascua para que el público se entretenga. El episodio 2 de The Last of Us se retoma casi inmediatamente después del estreno, con Joel y Tess continuando su viaje al Ayuntamiento con Ellie. Aunque dura unos 50 minutos, bastante menos que el episodio 1 de The Last of Us, el segundo episodio de la adaptación del videojuego de HBO contiene muchos guiños y referencias al juego original y a la futura historia de la serie.

Desde la escena inicial del episodio, que cambia radicalmente el origen de la infección del juego, hasta la secuencia en el Ayuntamiento con trágicas consecuencias al final del episodio 2 de The Last of Us, la serie está repleta de detalles ocultos. Se espera que la historia continúe con el episodio 3 de The Last of Us y la introducción de Bill y Frank, por lo que esto no hará más que continuar.

Las conexiones de Yakarta con The Last Of Us Episodio 1

La secuencia de apertura del episodio 2 de The Last of Us tiene lugar en Yakarta, Indonesia, dos días antes del brote que se vio en Texas en la apertura del episodio 1. La escena detalla el comienzo de la epidemia mundial, con muchos trabajadores infectados desaparecidos y la profesora de Micología Ibu Ratna casi secuestrada para ayudar a encontrar una cura. Sin embargo, Ratna afirma que no hay vacuna posible y se muestra visiblemente conmocionada por el hecho de que 14 trabajadores infectados estén en paradero desconocido. Esto enlaza con un detalle oculto en el episodio 1 de The Last of Us, donde los disturbios en Yakarta, Indonesia, se mencionan en la radio de Joel.

La opinión de Joel y Tess sobre Ellie prepara el final de Last Of Us

La primera escena protagonizada por Joel y Tess en el episodio 2 de The Last of Us los ve observando a Ellie, esperando cualquier señal de que la condición inmune de Ellie en The Last of Us no es real. Tess se acerca entonces a Ellie y le pregunta qué quieren las Luciérnagas. Al declarar que desean utilizar a Ellie para encontrar una cura, Joel se burla de la decisión diciendo que una vacuna o cura no es posible y que las Luciérnagas ya lo han intentado antes. Esto también será muy importante en el final de la serie.

'The Last Of Us' Episodio 2 tiene otra pista de Riley

Mientras Joel, Tess y Ellie viajan al Ayuntamiento en el episodio 2 de The Last of Us, Tess comienza a aprender más acerca de cómo Ellie fue mordida. Ellie le cuenta a Tess que se coló sola en un centro comercial de acceso restringido en Boston cuando fue atacada por un infectado. El episodio deja claro que Ellie está mintiendo acerca de estar sola, insinuando quién estaba realmente en el centro comercial con Ellie ese día.

Como se sabe por The Last of Us: Left Behind, Ellie estaba con su amiga Riley en el centro comercial, y ambas fueron mordidas. The Last of Us mostrará la historia de Riley y Ellie tal y como se ve en el tráiler, y el episodio 2 de The Last of Us servirá de anticipo.

Se insinúa la sexualidad de Ellie en el episodio 2 de 'The Last Of Us'

La secuencia en la que Tess cuestiona la historia de Ellie también insinúa la identidad lésbica de Ellie en los juegos. Tras preguntarle si sus padres o su novio vendrán a buscarla, ella responde que es huérfana antes de negar vacilantemente que no tiene novio. La actuación de Ramsey y la mordacidad de la escena son un indicio de la homosexualidad de Ellie, que se explorará con Riley en The Last of Us.

'The Last Of Us' Episodio 2 se burla del personaje de Ellie en el juego

Una parte del episodio 2 de The Last of Us tiene lugar en un hotel abandonado que Joel y Tess utilizan para explorar su camino. Al entrar en el hotel, el vestíbulo está lleno de agua, lo que lleva a Ellie a afirmar que no sabe nadar. Joel responde: "¿En serio?" antes de fingir un salto al agua que sólo le llega a la altura de la cintura. Esta divertida escena funciona como un simple chiste para los no jugadores, a la vez que se burla de los niveles más molestos del juego The Last of Us, en los que los jugadores tienen que encontrar el camino de Ellie a través de masas de agua.

La escena del hotel del episodio 2 de 'The Last Of Us' es una referencia directa al juego

En el hotel, una escena en la que Ellie finge registrarse en el hotel y se hace pasar por botones es también una referencia directa al juego. En un hotel del juego, Ellie hace lo mismo y finge ser un miembro superior de la sociedad que se registra en el hotel, a lo que Joel dice: "Eres una chica rara". Ellie responde lo mismo. Esta escena aparece casi palabra por palabra en el episodio 2 de The Last of Us.

La escena de la azotea del Episodio 2 de Last Of Us incluye elementos calcados

La secuencia que sigue a la escena de acción del museo también incluye referencias directas del juego. Un plano muestra a Ellie caminando por un tablón de madera hacia otro edificio con Boston abandonado como telón de fondo, una imagen recreada casi exactamente en el juego. En la siguiente secuencia, Joel (Pedro Pascal) pregunta a Ellie si el Ayuntamiento era "todo lo que esperabas". Ellie responde: "El jurado aún no se ha pronunciado. Pero tío, no puedes negar esa vista". Se trata de una recreación palabra por palabra y plano por plano de una escena del juego que presagia una importante escena futura que HBO debe incluir en The Last of Us.

La muerte de Tess confirma que sentía algo por Joel

La secuencia final del episodio 2 de The Last of Us adapta la muerte de Tess de los juegos. En esta escena, después de que Tess revele que fue mordida por un Clicker, le ruega a Joel que lleve a Ellie con Bill y Frank, preparando el episodio 3 de The Last of Us. Dice que nunca le ha pedido nada a Joel, ni siquiera que no sienta lo que siente. Esto confirma por fin la teoría de que Joel y Tess estuvieron juntos durante mucho tiempo. Aunque Joel y Tess intimaron durante su estancia en Boston, Joel no sentía lo mismo por Tess, probablemente debido a su traumático pasado.