Con la inflacción al 6,8% y los precios de los alimentos por las nubes son muchos los que han hecho cuentas y piensan que este año su menú de Navidad será muy diferente al de años anteriores. Sin embargo, no tiene por qué ser así. No hay que renunciar a tener productos gourmet en tu mesa a pesar de tener un presupuesto más ajustado. La cadena de supermercados ALDI quiere alegrarte las Fiestas y te ofrece la gama de productos Special, de gran calidad para esos momentos en los que te gusta aportar un toque 'special' a tu mesa. Y todo a un precio excelente.

Celebra estas navidades tan entrañables surtiendo tu mesa con delicias como: salsa de trufa, gnocchi elaborados con patata morada y para el postre surtido de macarons, panettone con pasas y los mejores turrones. ¡Y todo al precio más bajo posible! Encontrarás aperitivos, bocaditos para disfrutar desde el principio tus momentos navideños que harán las delicias de los amantes del picoteo con exquisitos surtidos de patés y foie para disfrutar con tostas, canapés o como tú quieras; mariscos como bogavante, cigalas, vieiras, patas de buey, nécoras, mejillones, bacalao...; platos precocinados, por si cocinar se te hace un poco cuesta arriba con tantas fiestas e invitados. Y para los más golosos: roscones, panettones, turrones, macarons... ¡Bien provecho!

Salsa de trufa

La salsa de trufa es el producto ideal con el que dar ese toque especial a tus platos. Pruébala con una sencilla tortilla de patatas, en pastas o en carnes. Simplemente deliciosa.

Gnocchi con patatas moradas

Preparar unos buenos gnocchi lleva su tiempo, por eso Aldi incorpora en sus platos preparados estos originales gnocchi de patatas moradas, que sorprenderán a tus comensales por su sabor y también por su original color.

Panettone con pasas

Es el dulce típico de la navidad italiana y que se ha ganado un hueco en las mesas españolas. Este producto está realizado con masa madre y con huevos de gallinas criadas en suelo. Simplemente, delicioso.

Macarons

Surtido de 'macarons' con almendras. Rellenos de vainilla, limón, caramelo salado, chocolate, frambuesa o pistacho.

Turrón vainilla bourbon

No hay navidad sin turrón. Pero no el típico de almendras, duro, blanco o de chocolate crujiente. No te pierdas la mezcla de sabores de este turrón de Aldi de vainilla bourbon con caramelo salado y almendra.