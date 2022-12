Ya han salido voluntarios para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, sin embargo nadie se anima a preparar la cena de Nochevieja. Así que das un paso al frente y dices: "vale va, la hago yo". Y todos aceptan con gusto. Entonces entras en pánico y piensas pero... "¿Qué cocino?", "Si mi especialidad son los macarrones...", "¿Cómo puedo sorprender a mis invitados en Nochevieja?". La respuesta la tienes justo delante de ti. Hemos recopilado 10 recetas sorprendentes (y muy fáciles) para que tu mesa sea la gran protagonista de la última cena del año.

Para dar la bienvenida al Año Nuevo con la tripa llena y quedando como un auténtico o auténtica 'chef', te enseñaremos a preparar varias recetas paso a paso y así nos aseguramos de que todo salga perfecto. Toma nota porque te traemos diez recetas muy diferentes pero con las que acertarás seguro y serás el rey o la reina de la fiesta... Ya sabes eso de que por el paladar se conquista. Te contamos cómo hacer sorprendentes entrantes, platos principales y postres delicioso, que si los combinas resultan un menú ideal para este 31 de diciembre. ¡Apunta los pasos y a la cocina!

En el vídeo, te contamos cómo cocinar, canelones de aguacate con salmón ahumado; magret de pato con pistachos y salsa de tamarindo y panacota de chocolate blanco. Además, a continuación, destacamos otras siete recetas para disfrutar en familia.

ENTRANTES para Nochevieja

Copa de huevo con foie

Ingredientes: 1 cebolla grande, 4 huevos, 40 g de harina, 30 g de mantequilla, 80 g de foie, 1/2 l de leche, nuez moscada, cebollino, aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración: Pela y pica la cebolla. En una sartén con aceite y la cebolla, mantén a fuego medio primero y a fuego lento después, hasta que la cebolla se caramelice y adquiera un tono dorado oscuro. Reserva. Cuece los huevos cinco minutos. Retira y enfría en agua con hielo. Pela con cuidado de no romper la clara, pues la yema estará líquida. Reserva. Derrite la mantequilla en una sartén, añade la harina y remueve 20 segundos. Salpimenta, añade nuez moscada y la leche. Remueve hasta que se forme una bechamel ligera. Añade el foie y remueve.Monta en una copa la base de cebolla, la bechamel y el huevo abierto, y decora con cebollino.

Picoteo con latas de conserva

Mejillones crujientes, pate de sardinas, brocheta de anchoas... Con todos estos alimentos en conserva, y metiéndote en la cocina apenas unos minutos, podrás hacer un suculento y sorprendente aperitivo. No pierdas el tiempo, anímate y deja con la boca abierta a tus invitados.

Saquitos de alcachofas con foie y compota de manzana

Este entrante lo tiene todo. Es sano, fácil de preparar, original y está buenísimo. La alcachofa es diurética, protege contra enfermedades cardíacas y alivia la acidez de estómago (dolencia típica de estas fechas). Y si las presentas en forma de saquito de alcachofa con un delicioso foie y compota de manzana, el resultado para la vista y el gusto será espectacular.

PLATOS PRINCIPALES para Nochevieja

Conejo a la mostaza

La carne de conejo es rica en vitamina B12, muy baja en grasas y además está muy bien de precio. Si estas navidades tu presupuesto es más ajustado, acertarás con esta receta de carne de conejo a la mostaza, un condimento que le dará un toque muy especial.

Dorada con semillas de chía

Deja a tus invitados con la boca abierta con esta deliciosa y sorprendente receta en la que las semillas de chía son las protagonistas (con permiso de la dorada). La dorada es rica en ácidos grasos omega-3 y vitaminas con poderes antioxidantes. Además es un pescado ligero, para no dar la bienvenida al nuevo año con pesadez de estómago.

Costillas al horno con ensalada de cebolleta y peras

Con esta receta todos tus invitados se chuparán los dedos. Las costillas gustan tanto a pequeños como a mayores pero dale un giro de 180º al acompañar las costillas con ensalada de cebolleta y peras. Un contraste de sabores, simplemente sorprendente.

Centollo relleno

Ingredientes: 1,5 k de centollos o cangrejos azules, 2 cebollas, 1 tomate, 1 dl de brandy, 40 g de pan rallado, 30 g de mantequilla, aceite de oliva, sal y perejil.

Elaboración: Limpia los centollos y ponlos en una olla al fuego cubiertos de agua y 10 g de sal. Cuece durante 10 minutos. Retira del fuego, deja templar y extrae su carne. Reserva los caparazones enteros y limpios. Pela y pica cebollas y tomate. Rehoga en una sartén con un poco de aceite la cebolla picada durante tres minutos a fuego suave. Añade luego el tomate y deja dos minutos más. Añade la carne de centollo y el brandy. Rellena los caparazones con la mezcla anterior, espolvorea con el pan rallado y pon dos trocitos de mantequilla encima. Mete a gratinar al horno sólo hasta que se dore. Decora con perejil.



POSTRES para Nochevieja

Bizcocho de chocolate con naranja

Bizcochos hay muchos pero que queden tan esponjosos como el que te proponemos para estas fiestas, no. Ficha el paso a paso para elaborar un delicioso bizcocho de chocolate con naranja. Triunfarás con el contraste dulce y ácido de la fruta.

Pastelitos de nuez

Incorporar frutos secos a tu menú de fin de año será un acierto seguro. Los puedes poner naturales en un bol o darle un giro para sorprender a tus invitados y servir de postre unos riquísimos pastelitos de nuez. Puede parecer difícil, pero nada más lejos de la realidad. Fáciles y rápidos de preparar.

Trufas navideñas

Ingredientes: 200 g de chocolate negro de cobertura, 200 g de chocolate blanco de cobertura, 100 g de mantequilla, 150 dl de nata para montar, 2 cucharaditas de coñac, cacao en polvo, té matcha, coco rallado, 60 g de avellanas picadas.

Elaboración: Trocea el chocolate negro y ponlo en un bol. Pon un cazo al fuego con la mitad de la nata, la mitad de la mantequilla y la mitad del coñac. Mantén hasta que la mezcla empiece a hervir. Vierte la mezcla sobre el chocolate y remueve con varillas hasta que se derrita por completo. Mete la mezcla en el frigorífico 40 minutos. Repite la operación sustituyendo el chocolate negro por chocolate blanco y mete también al frigorífico 40 minutos. Forma bolas de chocolate y divídelas en 4 grupos. Reboza unas con las avellanas picadas, otras con té matcha, otras con cacao en polvo y las últimas con coco. Combínalas como te guste.