No hay nada como el olor de galletas recién horneadas aromatizando toda la casa. Si quieres que estas fiestas tu hogar huela a dulce y canela, apunta ya esta receta de galletas de Navidad con la que harás las delicias de grandes y pequeños. Se preparan con ingredientes muy sencillos: solo necesitarás un poco de harina, azúcar, huevo, canela, mantequilla y una buena dosis de cariño para conseguir las galletas que se convertirá en un auténtico placer. Tanto será así que estamos seguros de que estos bocados dulces en forma de estrella querrás seguir haciéndolos una y otra vez aunque ya haya terminado la Navidad. Si quieres sorprender estas fiestas con dulces diferentes, Descubre las mejores recetas de postres de chocolate que te harán triunfar.

En estas fiestas los niños están en casa, sin cole, y te ayudamos a pasar una tarde de lujo con ellos, aquí te damos Recetas sanas y saludables para cocinar con los más pequeños, se trata de un recetario variado con el que los niños, no solo estarán entretenidos, aprenderán ingredientes, propiedades de los mismos y también al sentirse partícipes de la elaboración estarán más dispuestos a probar ingredientes y preparaciones nuevas. Muéstrales el proceso de cocinar como si se tratara de una poción mágica, donde conseguirán hacerse más fuertes para jugar, más listos para aprender... motívales con lo que quieras y verás cómo consigues que coman hasta las verduras, y si no lo crees, prueba a hacer con ellos estas Dos recetas con verduras que tus hijos se comerán fenomenal y mientras cocináis, podéis degustar alguno de estos Batidos de frutas saludables y caseros para reforzar las defensas y cargaros de vitaminas.

Pero esta receta de galletas no es solo para niños, ni mucho menos. Advertimos, quien las prueba, se engancha. Y hablando de adicciones, aquí va un secreto: aprende Cómo hacer mousse de chocolate: los trucos de esta receta; con estos dulces, tienes a tus invitados en el bolsillo, eso sí, no nos hacemos responsables si no puedes echarles de casa...

Déjate guiar por nosotras, paso a paso y sabrás cómo preparar las galletas de Navidad más apetecibles en un ratito. Te contamos, paso a paso, cómo hacer esta deliciosa receta que es más sencilla de lo que crees y para la que necesitas muy pocos ingredientes. Y toma nota de este truco: si quieres, puedes cambiar el color del glaseado añadiendo unas gotas de colorante alimentario.

Galletas de Navidad

PRECIO: 1 €. CALORÍAS: 300. DIFICULTAD: baja. TIEMPO: 20-40 min

Ingredientes para 4 personas: 250 g de harina, 180 g de mantequilla, 380 g de azúcar, 1 huevo, 1 cucharadita de canela molida y bolitas de caramelo.

Elaboración

Paso 1

Plató Hearst

En un bol mezclar la mantequilla y 180 g de azúcar, batir con varillas hasta obtener una crema fina. Añadir la canela molida y terminar de batir. Precalentar el horno a 100 ºC.

Paso 2

Plató Hearst

Separar la yema de su clara. Extender la harina en una bandeja de horno y hornear 15 minutos. Retirar en el momento en que la harina empiece a coger color o aroma a tostado. Dejar templar y mezclar la harina con la margarina vegetal y el azúcar. Añadir la yema y trabajar la mezcla hasta obtener una masa manejable.

Paso 3

Plató Hearst

Estirar la masa con un rodillo hasta dejarla fina. Cortar la masa con cortapastas en forma de estrella. En un bol mezclar la clara separada en el paso 2 y 200 g de azúcar. Batir con batidora. Pintar las galletas con el glaseado y meter al horno en la parte alta hasta que se seque el glaseado. Decorar con bolitas de caramelo compradas.