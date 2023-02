María Castro comparte una de sus recetas favoritas: las rosquillas de su abuela. La actriz, que triunfa en TVE con la serie 'La Promesa' suele enseñar sus manualidades y sus mejores platos en su perfil de Instagram donde tiene más de 753.000 seguidores y, en esta ocasión, ha mostrado uno de sus postres estrella que se une a otras de sus recetas favoritas de repostería como los coquitos o las galletas de Navidad. En esta ocasión, la gallega, que participó en la edición de 2018 de 'MasterChef Celebrity', tiene una ayudante muy especial: su hija Olivia como ella misma explica en su post de Instagram. "MI RECETA MÁS ESPECIAL HASTA LA FECHA! Las rosquillas de anís de mi abuela (típicas del Carnaval/ Entroido de mi tierra) Y!!!!! Con la más inocente de mis ayudantas: Olivia jajajajjaj! Mirad q siempre monto los reels con música… pero hoy os dejo su vocecita y un trozo de mi realidad mientras cocino! Bienvenid@s a mi mundo", escribió.

María Castro no es la única famosa que comparte sus mejores recetas en redes sociales. Vicky Martín Berrocal nos ha enseñado a hacer aguacate al horno; Lourdes Montes, pasta con berberechos; Patricia Montero, sus zumos detox o Ana María Aldón garbanzos con langostinos.

Si quieres preparar las rosquillas de anís de la abuela de María Castro necesitáis: 1 huevo, 1/2 sobre de levadura, 100 g azúcar, 50 ml de aceite, 25 ml de anís, 250 g de harina que deberéis echar en dos tandas. Hay que amasar bien toda la mezcla y freír con aceite bien caliente los 'turulitos'. La actriz gallega lanza una advertencia si os animáis a realizar esta propuesta de repostería. "Haced muchas!!! Os lo advierto! En cuanto comáis una, NO VAIS A PODER PARAR! Me voy a hacer más famosa entre las productoras, por mis rosquillas, q por todo lo demás… porque ya no hay rodaje que no empiece, que no me las reclamen jajajajjaja!!!!", cuenta. ¿Os atrevéis con las rosquillas de anís de la abuela de María Castro?