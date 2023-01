Patricia Montero comparte las mejores recetas para una dieta detox. La actriz, amante de la vida sana y profesora de yoga y meditación, utiliza sus redes sociales para compartir sus métodos de vida saludable y, además de mostrar sus rutinas de ejercicio, muestra algunos de sus platos sanos favoritos. En su perfil de Instagram, donde tiene más de 680.000 seguidores, Patricia Montero ha enseñado cómo se preparan, por ejemplo, las cremas de calabaza y zanahoria o de brócoli y guisantes o el bizcocho de avena y manzana.

Patricia Montero se apunta a la moda de otras famosas de compartir sus mejores recetas. Si Lourdes Montes nos ha enseñado cómo hace la pasta con berberechos, Ana Rosa Quintana las croquetas y Ana María Aldón, sus garbanzos con langostinos, ahora la pareja de Álex Adrover muestra dos recetas de zumos detox que te ayudarán a eliminar toxinas y los excesos de las pasadas Navidades.

Los zumos detox de Patricia Montero ideales para depurar son el zumo verde y el zumo ensalada. Los ingredientes para dos personas son, del zumo verde, 50 gramos de espinacas, 1 manzana, 50 gramos de apio y 200 gramos de zumo de naranja. Para la variante ensalada, para dos personas, necesitas 200 gramos de tomates, 50 gramos de pepino, 1 manzana, 4 cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. En ambos debes limpiar, trocear y mezclar todos los ingredientes y disfrutarlos. Como la actriz comenta en su post, "estos zumos os irán genial para acompañar si estáis haciendo algún detox". Patricia Montero fue finalista de la segunda edición de 'MasterChef Celebrity' y en otras ocasiones ha visitado el reality de cocina para ayudar a los aspirantes. Este 2023 viene lleno de planes para la actriz que espera poder cumplir su sueño de casarse con Álex Adrover, padre de sus dos hijas, este verano.