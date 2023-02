Vicky Martín Berrocal comparte su receta más rica y sana: aguacate al horno con huevo y jamón. La diseñadora, que acaba de contar toda la verdad sobre su ex Joao Viegas, se suma a las tendencias 'foodies' de su familia y, si hace unos días su hija Alba y Virginia Troconis preparaban su postre favorito tarta de dulce de leche, ahora le ha tocado a la sevillana mostrar en su perfil de Instagram uno de sus platos favoritos. La ex de Manuel Díaz 'El Cordobés', que ha expresado su alegría por la reconciliación entre su padre y el torero, ha enseñado los ingredientes y la elaboración de uno de sus platos favoritos: aguacate al horno.

Vicky Martín Berrocal te enseña a cocinar una de las recetas con aguacate de más fácil elaboración. Para preparar esta receta de aguacates al horno necesitas 1 aguacate, 2 huevos, taquitos de jamón, sal y pimienta y, con solo 20 minutos al horno, tendrás este plato sencillo, sano y delicioso.

"Hoy tuve el día libre y como llevaba tiempo sin poneros una receta pues aproveché la tarde para cocinar y grabaros esta de aguacate, huevo y taquitos de jamón al horno. Buenísima, facilísima y riquísima! Perfecta para comer o cenar sano, sanísimo. Ya me contáis!!!! IMPORTANTE!!! Echarle sal gorda a la base del recipiente donde lo hagas para que los aguacates no se muevan. Ingredientes 1 aguacate 2 huevos Taquitos de jamón Sal y pimienta En 20 minutos al horno lo tendrás!", escribió Vicky Martín Berrocal en su perfil de Instagram donde tiene más de 1,1 millones de seguidores. La diseñadora siempre presume de su buena mano en la cocina y muestra algunas de sus recetas preferidas al igual que otros rostros conocidos. Lourdes Montes nos ha enseñado a preparar pasta con berberechos; Patricia Montero, sus zumos detox o Ana María Aldón garbanzos con langostinos.