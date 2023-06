Ingredientes para 4 personas: 500 g de harina de fuerza, 100 g de azúcar, 100 g de margarina, 1,2 dl de agua, 25 g de levadura fresca, leche de avena y sal. Para el "no huevo": 2 cucharadas de harina de garbanzos, 2 cucharadas de maizena, unas gotitas de vinagre, 200 ml de agua y sal.

Elaboración

Para preparar el "no huevo": mezclar todos los ingredientes en un bol. Poner en bol grande la harina, el azúcar, el "no huevo" y 1 dl de agua. Mezclar con cuchara y seguir amasando con las manos para obtener una masa pegajosa que habrá que amasar de 6 a 8 minutos por lo menos hasta que la masa no se pegue a las manos. Añadir a la masa a continuación la mantequilla fría en dados y seguir amasando hasta que se integre en la masa. Deshacer la levadura en 2 cucharadas de agua añadirlo a la masa. Amasar hasta integrar la

levadura.

Precalentar el horno a 180 ºC. Hacer una bola con la masa y ponerla en un bol. Tapar con papel film y dejar reposar en la nevera 1 hora. Sacar de la nevera y dividir la masa en 8 porciones del mismo peso. Dejar reposar 15 minutos y formar 8 bolas grande y 8 bolas pequeñitas. Meter las bolas en moldes de hornear individuales y coronar con la bola pequeña. Pintar con un poco

de leche de avena para que queden más doraditos. Dejar reposar hasta que doblen su tamaño.

Volver a pintar con leche de avena y meter al horno precalentado unos 30 minutos hasta que el brioche suba y adquiera un tono tostado intenso y brillante. Retirar, dejar reposar 5 minutos y desmoldar.