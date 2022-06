Batidos de frutas Ingredientes: 2 yogures, 2dl de leche, 4 hojas de espinacas, 200g de piña, 2 mandarinas, 1 zanahoria, 1 naranja, menta, 100g fresas, 1 remolacha, 1dl de agua. Elaboración: 1. Hacer zumo de dos mandarinas y una naranja. Licuar una zanahoria. Si no se dispone de licuadora, batir todo en la batidora. Servir la mezcla con unas hojas de menta picadas. Poner un cazo al fuego con un dl de agua y una remolacha pelada y cortada en dados. 2. Dejar cocer hasta que quede blanda. Dejar enfriar y batir con las fresas, un dl de leche y un yogur. Batir bien. Servir. Cortar la piña en trozos. Poner en el vaso de la batidora un yogur, un dl de leche, la piña cortada y cuatro hojas de espinacas. Batir bien. Servir frío.

Batido de caquis con cacahuetes caramelizados Ingredientes: 4 caquis, 1 aguacate, 1/2 limón, 250 ml zumo de manzana, 50g cacahuete, 100g azúcar, 25g mantequilla. Elaboración: Elegir unos caquis maduros, pelarlos y reservar la pulpa. Triturar y mezclar con el zumo de manzana. Reservar en la nevera. Pelar el aguacate, eliminar el hueso y cortarlos en dados pequeños. Rociar con zumo del limón para que nos oscurezca. Pelar los cacahuetes. Poner a fundir el azúcar en un cazo a fuego moderado dándole vueltas sin parar. Añadir los cacahuetes cuando se tornen dorado, apartar y mezclar con la mantequilla. Dejar enfriar sobre un papel de hornear aceitado. Servir el batido de caquis con los aguacates y los cacahuetes caramelizados.

Cóctel tropical Getty Images Ingredientes: 1 mango, 20g mantequilla, 20g azúcar, 250g piña, 4 kiwis, 8dl jugo de piña Elaboración: Precalentar el horno a 180 ºC. Pelar el mango, cortar en dados y poner en una fuente de horno. Agregar un pizca de mantequilla, azúcar y hornear 20 minutos. Sacar del horno y dejar atemperar. Formar las brochetas insertando en los palillos los dados de frutas. Reservar. Triturar el resto de las frutas hasta reducirlos a un puré fino. Mezclar con el zumo de piña y poner a enfriar en el frigorífico. Servir con la brocheta de mango.

Refresco de coco Getty Images Ingredientes: 1 plátano, 250g melón verde, 250g piña, 5dl leche de coco, 10g coco rallado, 4 menta Elaboración: Pelar el plátano, el melón y la piña. Cortar en trozos. Poner las frutas en el vaso mezclador y triturar con la batidora. Agregar la leche de coco al batido de frutas y mezclar hasta conseguir una preparación homogénea. Repartir en los vasos el batido de frutas. Espolvorear con coco rayado y servir con hojas de menta fresca.

Batido de frutas , zanahoria y cúrcuma Getty Images Ingredientes: 100g cacahuetes, 2 zanahorias, 2 plátanos, 2 naranjas, 3g jengibre, 1 cucharada de aceite de coco, 1 cucharadita de cúrcuma Elaboración: 1.- Poner en un bol cuatro dl de agua y los cacahuetes. Dejar hidratándose al menos dos horas. Poner agua y cacahuetes en vaso de batidora y triturar con la batidora. 2.- Pelar y trocear las naranjas , zanahorias y plátanos. Pelar y rallar el jengibre. 3.- Añadir la fruta a la mezcla de cacahuetes, añadir una o dos cucharaditas de miel, una cucharada de aceite de coco y media cucharadita de cúrcuma. Triturar de nuevo hasta obtener una mezcla homogénea. Añadir un poco de agua si quedara muy espeso.

Batidos detox Getty Images Ingredientes: 50g espinacas, 5dl, zumo de manzana, 1 lima, 2 peras, 150g arándanos, 1 trozo de jengibre, 100g piña, 1 zanahoria, 2dl zumo de naranja, 1 plátano, hielos Elaboración: 1.- Poner en vaso de batidora 2,5 dl de zumo de manzana, 50 g de espinacas, una pera pelada, un plátano pelado y una lima entera pelada. Añadir dos hielos y pasar por la batidora o vaso triturador un minuto. Servir frío. 2.- Poner en vaso de batidora 2,5 dl de zumo de manzana, 150 g de arándanos congelados, un trocito de jengibre pelado y una pera pelada. Pasar por la batidora o vaso triturador 1 minuto. Servir frío. 3.- Poner en vaso de batidora 2,5 dl de zumo de naranja, 100 g de piña en trozos y una zanahoria pelada y cortada en rodajas. Añadir un hielo y pasar por la batidora o vaso triturador un minuto. Servir frío.

Batido frutos rojos a capas Plato HF Getty Images Ingredientes: 150g arándanos, 3 cucharadas miel, 100g fresas, 100g cerezas, 6 yogures naturales, 3dl hielo picado. Elaboración: 1.- Poner en vaso de batidora 2 yogures, 1 cucharada de miel y 200 g de arándanos. Añadir medio vaso de hielo picado y batir con batidora. Repartir la mezcla en 4 vasos y meter al congelador 15 minutos. 2.- Poner en vaso de batidora limpio otros 2 yogures y 1 cucharada de miel. Añadir medio vaso de hielo picado y batir con batidora. Repartir la mezcla en los vasos que tenemos en el congelador y meter al congelador de nuevo 15 minutos. 2.- Poner en vaso de batidora limpio 2 yogures, 1 cucharada de miel, 100 g de fresas y 100 g de cerezas. Añadir medio vaso de hielo picado y batir con batidora. Repartir las tres mezclas en los vasos en capas alternar y meter al congelador de nuevo 15 minutos.

Batido de mango y grosellas Angelica Heras Getty Images Ingredientes: 2 mangos, 30g azúcar, 1 limón, 4dl nata líquida, 100g grosellas rojas, 20g azúcar glas Elaboración: Pelar y cortar en trozos los mangos. Poner el mango en vaso de batidora y batir bien. Añadir la nata líquida y el azúcar al puré de mango y volver a batir bien. Hacer zumo de limón y rallar su piel. Añadir el zumo de limón a la mezcla y volver a batir. Repartir el batido junto con las grosellas en 4 vasos. Meter en la nevera hasta que esté frío y servir con las ralladuras de limón y un poco de azúcar glas por encima.

Batido de melocotón, piña, manzana y cubitos de menta Getty Images Ingredientes: 16 hojas de menta, 250g piña, 250g melocotón en almíbar, zumo de manzana Elaboración: Rellenar los huecos de un recipiente para hacer hielos con hojas de menta. Cubrir con el agua y reservar en el congelador hasta que solidifique. Pelar la piña, trocearla y triturarla. Recoger el puré de frutas en un vaso mezclador. Añadir el melocotón troceado con su almíbar, el zumo de manzana y triturar con una batidora eléctrica hasta conseguir una preparación homogénea. Repartir el batido en vasos fríos con los cubitos de menta. Servir.

Batido de papaya y fresa Getty Images Ingredientes: 400g papaya, 200g fresones, 2 naranjas, 1 limón, 1 yogur griego Elaboración: 1.- Pelar la papaya. Quitar las semillas y trocear. Poner en el vaso de la batidora y triturar. Reservar. 2.- Limpiar el fresón. Cortarlo en trozos y poner en el vaso de la batidora y triturar. Exprimir las naranjas y el limón. 3.- Mezclar el zumo de naranja y el de limón. Añadir la papaya, el fresón y el yogur. Batir todo. Añadir un poco de agua para conseguir la densidad preferida.

