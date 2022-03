¿Quieres que tus hijos aprendan inglés sin salir de España? En este 2022, vuelven los programas de Pueblo Inglés para niños, jóvenes y universitarios. Son cursos de verano donde este idioma, tan importante para su futuro profesional y personal, se aprende de la forma más natural que existe: conviviendo con nativos de habla inglesa. ¡Todo ello sin salir de nuestro país! ¿Quieres que tus hijos participen y mejoren su inglés de verdad? Infórmate en www.puebloingles.com o en el teléfono 910 889 404.

Según la edad de los participantes, Pueblo Inglés ofrece diferentes alternativas: Kids, para niños de 7 a 12 años; Teens, para adolescentes de 13 a 17 años y Twenty, para universitarios. Son programas de inmersión lingüística donde niños y adolescentes pasan ocho días de convivencia intensiva entre niños españoles y coordinadores angloparlantes donde el idioma español está totalmente prohibido. Además, todos los campamentos reforzarán las medidas de higiene y cumpliremos con todas las normas sanitarias anti-covid para garantizar un programa seguro para todos los participantes.

Desayuno, comida, cena, actividades, juegos… todo será en inglés. Además, de mejorar en este idioma, podrás disfrutar de un enclave natural único mientras conviven con angloparlantes de hasta diez acentos diferentes y practican más de 100 horas en inglés. Las modalidades de Kids y Teens se realizan durante todos meses de verano con una duración de 8 días y empiezan todos los viernes de ese periodo en diferentes emplazamientos de toda España.

En la modalidad Twenty, los universitarios disfrutan de 8 días de convivencia intensiva entre españoles y angloparlantes donde el español está totalmente prohibido y en el que practicarán inglés durante 14 horas diarias. Esta dinámica de inmersión equivale a 2 meses en el extranjero. Visita www.puebloingles.com o llama al teléfono 910 889 404 para conocer todos los detalles de estos campamentos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io