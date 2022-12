En Navidad siempre gastamos más, pero este año es verdad que estamos muy atentos al bolsillo. En el escenario de crisis energética y cambio climático que atravesamos, todos estamos centrados en ahorrar. Reducir nuestro consumo de energía puede parecer imposible en estas fechas pero, ¿y si puedes hacerlo mientras estás plácidamente durmiendo en la cama? Sigue estos sencillos consejos:

Olvídate del stand-by. Los equipos eléctricos consumen energía de manera continua siempre que estén enchufados. La manera de reducir dicho consumo es conectarlos a una regleta con interruptor para que pueda ser apagada antes de irnos a dormir. En un hogar de tres personas, dotado con los electrodomésticos habituales, se puede ahorrar hasta 100 euros al año apagándolos.

Sin wi-fi. El router de casa no sólo nos proporciona Internet, también consume energía y produce emisiones. De hecho, produce más de 53 kilos de gases de efecto invernadero al año. Por la noche no necesitas wifi, así que puedes apagarlo con el botón trasero del dispositivo. Una pega: si tienes teléfono fijo y apagas el router, el teléfono no funcionará. Aquí quizá te interesen también estos consejos para mejorar tu conexión en casa y nuestros trucos para unas compras más seguras por Internet.

Baja la calefacción. Lo más recomendable para reducir el consumo energético sin necesidad de perder confort es apagar la calefacción o aire acondicionado media hora antes de meterse en la cama. Cada grado de reducción de la temperatura ambiente reduce la factura de calefacción alrededor de un 6%. Bajar las persianas también ayuda a ahorrar energía: en verano reducen la entrada de calor del exterior, y en invierno ayudan a aislar mejor la casa. Aquí tienes algunos consejos para aislar de la mejor manera tu hogar. Recuerda: la calefacción puede llegar a suponer un 40% del consumo energético que tiene lugar en una vivienda

Lavavajillas por la noche. Este otoño, la madrugada vuelve a ser el tramo horario más barato. El kilovatio hora (kWh) es casi 20 céntimos más económico de media entre las 00:00 y las 06:00 horas que en las horas punta. Por eso, antes de irte a la cama, programa el lavavajillas para que funcione mientras duermes. Si no tienes este electrodoméstico programable, aprovecha a ponerlo antes de irte a la cama. Todo estará limpio y seco a la mañana siguiente.