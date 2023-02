De pequeña soñaba con ser astronauta, veterinaria o arqueóloga, pero, a sus 26 años, Sandra Miró se está convirtiendo en un referente de la novela romántica juvenil. Ha publicado tres libros en apenas dos años y medio, sus seguidor@s van en aumento y su tercera novela va por la segunda edición, apenas unos días después de publicarse. El motivo: sus libros traspasan el puro entretenimiento para convertirse en páginas reivindicativas en temas como el feminismo, la diversidad sexual y los problemas sociales. Es hija de Megan Maxwell, la best-seller española de novela romántica y erótica, de quien ha aprendido que la clave está en “entregarte por completo a lo que te gusta”. Sandra ya es autora de tres libros: “¿Qué podemos perder?”, “Tal y como eres” y “Ese algo especial”.



Ana Ruiz/HEARST

“Ese algo especial” es tu tercer libro. ¿Cómo nos presentas esta novela?

Es la historia de unas chicas que acaban de terminar la carrera y se lanzan a buscar trabajo y a volver a enamorarse tras haberles roto el corazón, algo que le puede pasar a todo el mundo. Lo que transmito con este libro es que tienes que arriesgarte y a veces sale bien.

Tú también te lanzaste y dejaste tu carrera para escribir.

Dejé Traducción e Interpretación porque llegó un punto en el que no sabía qué hacer con mi vida. Hablé con mi madre (Megan Maxwell) y decidimos tomarme un año para pensar en mí. Al mes siguiente, me propusieron escribir y me lancé. De ahí viene el título de mi primer libro, “¿Qué puedo perder?”. Yo me lo pregunté, lo intenté y salió bien.

Se te empieza a ver como un referente de la novela juvenil. ¿Es por el toque reivindicativo que das a tus libros?

Estoy encantada.. Nunca me había imaginado que iba a ser escritora. Yo veía a mi madre y pensaba: “qué difícil, yo no tengo tanta imaginación…” Los lectores agradecen que se toquen temas que hace unos años eran tabú. Cuando empecé tenía claro que quería dar a los lectores los libros que mi yo de 10 o 12 años no encontraba. Hay mujeres fuertes, personajes LGTBI… Escribo de temas que son necesarios aunque quizá haya gente a la que no les gusten. ¡Yo quiero meterme en charcos!

Ana Ruiz/HEARST

¿Qué te dicen tus seguidores?

Les gusta que los temas se traten de forma muy natural. Me escriben con cariño y me cuentan que, gracias a mis libros, entienden mejor a un sobrino trans, a su hija que es lesbiana… Que venga una niña de 12 años y me diga que soy su escritora favorita por los temas de los que escribo, me emociona.

Tu madre es la “reina” de la novela erótica y romántica. ¿Ayuda o sientes más presión?

Sabía que me iban a comparar o que pensarían que me habían dado la oportunidad por ella. No me puse Maxwell en el apellido porque quiero seguir mi camino. Somos escritoras muy diferentes, lo mío son personajes más juveniles.

¿Lees sus libros?

Sí, no me he leído todos pero viviendo con ella no me pierdo nada porque me cuenta todas las tramas, así que me los sé enteros. El favorito es el dedicado a mi yaya: “Hola, ¿te acuerdas de mí?”, o “El día que el cielo se caiga”, que es de llorar pero muy bonito.

¿Qué otras pasiones tienes?



Me paso la vida escuchando música, me lo ha inculcado mi madre, y siempre me verás con unos auriculares. Y los animales ocupan gran parte de mi corazón, ahora tengo tres perros y dos gatas.

Instagram @meganmaxwell

Sandra confiesa el consejo que le ha dado su madre, Megan Maxwell: “Me dice que escriba siempre lo que a mí me guste y lo que importe, que no me deje llevar por lo que puedan pensar los demás”.