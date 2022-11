Megan Maxwell celebra el décimo aniversario de 'Pídeme lo que quieras'

El fenómeno Megan Maxwell sigue imparable: sus libros se sitúan en las listas de los más vendidos y tiene guerrer@s que ‘devoran’ sus obras nada más publicarlas en más de 25 países. Ahora celebra el décimo aniversario de ‘Pídeme lo que quieras’, el primer libro erótico que escribió y que, además, será adaptado al cine. Y acaba de publicar ‘Y ahora supera mi beso’, una novela romántico-erótica que supone la continuación de otro de sus éxitos, ‘¿Y si lo probamos?’.

‘Pídeme lo que quieras’ ha cumplido 10 años y sigue enganchando lectores.

Es una maravilla, en la vida me podía imaginar que diez años después estaría celebrando su éxito. Este es el primero de la saga, es el más especial y al que tengo más cariño.

Ana Ruiz HEARST

Es una saga con 7 libros con la intensa historia de amor de Judith Flores y Eric Zimmerman. ¿Te has planteado continuarla?

No, pero he aprendido que no voy a decir nunca jamás.

Y eso que cuando te propusieron escribir un libro erótico al principio dijiste que no.

Pensaba que no sabría escribir novela erótica. Pero lo hice, me metí de lleno y al final vi que se me daba bien, con mi imaginación y gracias a que en San Google encuentras mucha información.

¿Te daba vergüenza escribirlo?

Pensé en qué diría mi madre y le dije que no leyera la novela que no le iba a gustar, pero la leyó y me dijo: "quitando las escenas de sexo me gusta mucho (se ríe al recordarlo)". Cuando vas a hacer algo te tienes que meter de lleno y cuando la envíe a mi editora (Esther Escoriza) no sabía si me había pasado de la raya pero funcionó. Fue gracias a mis guerreras a través de las redes sociales y les estoy muy agradecida.

Megan Maxwell, con su editora, Esther Escoriza, en la celebración del décimo aniversario de ’Pídeme lo que quieras’. Ana Ruiz HEARST

Tendrá versión en cine ya que Warner Bros Picture y Versus Entertaiment tienen los derechos.

Sí, estamos trabajando en la adaptación. La pandemia nos ha parado mucho a todos, pero ya va avanzando. Es un sueño cumplido. Siempre digo que quien no suena no vive. Y cuando se cumplió este sueño no paraba de saltar y aplaudir.

Tiene todos los ingredientes para triunfar…

Tiene amor, pasión, sexo, celos… son muchos ingredientes y también el contar con mis guerreras y guerreros que espero que me den su apoyo y cariño con la película. No exagero, pero cada día es fácil que me pregunten más de 50 veces por la película en redes sociales porque están deseando que se haga.

Si echas la vista atrás, ¿cómo te ves?

Todavía me sorprende verme donde estoy. Yo vengo de un barrio normal y corriente, el barrio de Aluche en Madrid. No vengo de familia adinerada, nunca nos ha faltado de nada pero siendo unos trabajadores todos. Hoy en día ver lo que me está ocurriendo es una pasada.

Megan Maxwell celebra el décimo aniversario de ’Pídeme lo que quieras’ con su familia: su hijo y la novia de su hijo, su hija Sandra Miró (también escritora), su tía y su madre. Ana Ruiz HEARST

Acabas de publicar también ‘Y ahora supera mi beso’, ¿qué mensaje das aquí a tus lectores?

Les transmito que si hay una persona para ti acabarás encontrándola por muy lejos que esté o muy difícil que parezca.