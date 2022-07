5 novelas románticas Sea cual sea tu destino este verano, tanto si estás en la playa, en la piscina o en tu casa, puede ser el más romántico de tu vida. En Diez Minutos te proponemos adentrarte en un mundo de amor y erotismo con las novelas de Megan Maxwell. Desde el 27 de julio y durante 5 semanas puedes conseguir los títulos más románticos de la best seller. Revista + libro por 4,95 euros. Tienes una cita con tu kiosko para hacerte cada semana con la mejor lectura para este verano.

1ª entrega 27 de julio: Ni lo sueñes Esta novela romántica está protagonizada por Daniela, una joven que, a pesar de haber sufrido mucho, siempre tiene una sonrisa en los labios. Ella trabaja como fisioterapeuta en un hospital y en sus ratos libres en una casa de acogida. En uno de sus turnos de trabajo conoce al futbolista de fama internacional Rubén, una persona malhumorada conocida por su fama de mujeriego y rompecorazones. Finalmente, durante el tiempo que tienen que pasar juntos, ella le demostrará que el dinero y la perfección no lo son todo en la vida.

2ª entrega 3 de agosto: Fue un beso tonto Olga y Clara son dos inspectoras de Policía acostumbradas a perseguir a delincuentes y a detener a infinidad de chorizos. En la última redada en la que participan uno de sus compañeros resulta herido.Cuando lo acompañan al hospital, conocen a Alex, neurocirujano, y Oscar, pediatra, con los que rápidamente conectarán. 'Fue un beso tonto' es una novela llena de amor, celos, risas y muchas cosas más.

3ª entrega 10 de agosto: Una flor para otra flor Este libro es la cuarta parte de la serie de 'highlanders' de Megan Maxwell, 'Las guerreras Maxwell'. En él descubriremos cómo Zac Philips está enamorado de la mujer que precisamente desea poder olvidar, algo que no lleva para nada bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Sin embargo, cuando el padre de Sandra falleció, sus abuelos maternos las obligaron, tanto a ella como a su madre, a dejar las Highlands, su lugar de residencia, y regresar a Carlisle. Él quiso ir en busca de su amada pero al llegar descubrió que ella estaba riendo con un inglés y regresó ofuscado y con ganas de dejar esa historia atrás. Lo que no sabe es que ella está intentando ahuyentar a sus supuestos pretendientes ganándose la enemistad de sus abuelos, ¿conseguirán volver a encontrarse?

4ª entrega 17 de agosto: Pídeme lo que quieras y te lo daré 'Pídeme lo que quieras y te lo daré' es la cuarta entrega de la serie erótica y adictiva de Megan Maxwell. En él, se narra la historia de Eric Zimmerman y Judith Flores, quienes han conseguido formar una gran familia. Mientras tanto, el abogado Björn y la exteniente Mel siguen con su historia de amor. Todo parece ir bien en estas parejas. Sin embargo, todo puede cambiar después de que personas y sorpresas del pasado irrumpan de repente en sus vidas ¿Podrá con todo el amor que se profesan?

5ª entrega 24 de agosto: ¿Y a ti qué te pasa? Una comedia romántica que te atrapará si te gustó '¿Y a ti qué te importa?'. En ella descubriremos que Menchu, a la que conocimos en la anterior entrega, ha dejado su trabajo y está desarrollando su propia empresa de creación de páginas web. Siempre ha estado enamorada en silencio de Lucas, compañero de Juan en la base de los GEOS, pero cansada de sus desplantes, decide hacer un cambio en su vida e irse a Los Ángeles a pasar un tiempo en casa de Tomi, primo de su íntima amiga, la actriz Stella Noelia Rice Ponce. Tomi es un gurú de la moda y la convencerá de que se haga un cambio radical para que se saque todo el partido y deje de ser un patito normal para convertirse en un cisne precioso. Cuando Lucas descubre a la nueva Menchu, se queda sin palabras, y más viendo que un famoso director de cine no se separa de ella. ¿Conseguirá que vuelva a fijarse en él?

