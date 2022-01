Las fotografías de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia paseando por la playa han situado a la Familia Real en el centro de la polémica. Fuentes cercanas a la infanta Cristina señalan que la hija de los Reyes Eméritos se encuentra devastada por la noticia. Pero no sería la única, según ha contado a Alejandro Entrambasaguas en 'Viva la vida' el ex duque de Palma podría estar totalmente destrozado tras la publicación de las fotografías con su compañera de trabajo. Es más, el periodista ha contado en el programa el verdadero motivo que ha llevado a Iñaki Urdangarin a viajar a Ginebra.

La razón que llevó a Iñaki a dejar su hogar familiar en Vitoria para poner rumbo a la capital de Suiza fue elaborar junto a la infanta Cristina el famoso comunicado que hicieron conjuntamente para aclarar que se van a separar. Pero este no habría sido el único motivo, según señala Alejandro Entrambasaguas "fruto de la repercusión que está teniendo sus fotos con Ainhoa Armentia, está sufriendo una depresión y necesitaba limpiar su conciencia con su mujer". Algo que lo habría motivo a hacerse las casi 10 horas en coche para mantener esta tan necesaria conversación con su mujer.



Según ha explicado en 'Viva la vida' Cristina se sintió "impotente porque está enfadada con su marido pero, a la vez, sintió pena al ver su estado anímico". Aunque las últimas informaciones del abogado de Iñaki Urdangarin pueden hacer pensar que la separación entre ambos podría ser solo temporal, el periodista considera que es una decisión que ya está tomada.

Sobre si Iñaki continúa su supuesto romance con Ainhoa es algo que solo lo saben ellos.

Lo que Entrambasaguas señala es que, tras seguir muy de cerca los pasos del cuñado del rey Felipe, ve a Urdangarin "preocupado por la presión mediática y "ella está disfrutando".

Además, el periodista asegura que la Reina Doña Sofía tiene previsto reunirse con la infanta Cristina antes de que ésta viaje a Emiratos Árabes para reunirse con su padre, el rey emérito. Y habría sido un favor que habría dado el rey Felipe a su madre, pues quiere que, como en otras ocasiones, actúe como moderadora familiar en este último escándalo.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io