Felipe VI y Letizia han viajado a Viena a invitación del Presidente Federal, Alexander van Der Bellen, y de su esposa, Doris Schmidauer. Los Reyes solo estarán unas horas en la capital austríaca, donde han mantenido una reunión de trabajo en la sede de la Presidencia Federal Austriaca e inaugurarán la exposición 'Dalí y Freud. Una obsesión' en el Museo Belvedere de Viena. La exposición, de la que es comisario el profesor Jaime Brihuega, explora la relación entre Salvador Dalí y Sigmund Freud y con ello la influencia recíproca entre surrealismo y psicoanálisis. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, acompaña a los Reyes en este viaje oficial.

Gtres

Durante la visita, Sus Majestades los Reyes rendirán homenaje a todas las víctimas del nazismo y en especial a las españolas de Mauthausen. Esta visita, la primera que realizan conjunta como Reyes a Austria, se enmarca dentro de las buenas relaciones que mantienen ambos países y constituye una oportunidad propicia para manifestar el deseo de continuar estrechando los profundos lazos históricos, políticos, culturales y humanos existentes entre Austria y España.



Gtres

A su llegada al Palacio imperial, residencia oficial del presidente de Austria, Letizia llevaba un sobrio abrigo negro, de estreno, firmado por Carolina Herrera, con pañuelo a juego y complementos en el mismo tono. Su bolso de Nina Ricci, modelo Marche, y sus salones de Magrit. Como joyas, los pendientes de perlas, una joya habitual en los actos solemnes. Ya dentro del palacio, hemos visto el vestido que ha elegido la Reina para este viaje. Otro estreno, en esta ocasión un modelo con estampado de pata de gallo, en blanco y negro, también de estreno, que ha combinado con su cinturón de Burberry.

@CasaReal

Gtres

Los otros looks de la reina Letizia en Viena

Esta es la cuarta visita de la mujer de Felipe VI a la capital de Austria. La primera se remonta al año 2004, cuando acompañó a su marido al funeral de Thomas Klestil, presidente de Austria. Entonces, la Reina optó por un sobrio traje de chaqueta negra, tal y como requería el protocolo del solemne acto.

Getty Images

Su segunda visita fue 4 años después, en 2008, y por un motivo muy diferente. El por aquel entonces príncipe de Asturias y su mujer asistieron al partido de la Eurocopa que enfrentó a España y a Rusia (la selección española se hizo con el título).

Getty Images

Y ya en 2014, Letizia volvió otra vez a la capital austriaca pero en esta ocasión en solitario. Fue su primer viaje oficial al extranjero como Reina. A su llegada al país fue recibida por el entonces presidente Heinz Fischer and Mrs Margit Fischer. Para la ocasión elegió un traje de tweed (al más puro estilo Chanel) de Felipe Varela que estrenó el Día de la Fiesta Nacional de 2012.

Gtres

Letizia viajó a Viena para inaugurar una exposición sobre el pintor sevillano Velázquez y durante el acto apostó por un look muy diferente al anterior, con un vestido de piel, color burgundy, de Hugo Boss, y chaqueta negra cruzada, de la misma firma.

Getty Images

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io