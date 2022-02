Leonor: Muy cerca del Premio Nobel por su internado en Galles

Leonor de Borbón: la vida de la Princesa de Asturias en 50 imágenes

La princesa Leonor está muy cerca de rodearse de los Premios Nobel gracias al internado donde está cursando el bachiller. United World College es una institución formada por un total de 18 colegios divididos en 16 países de los cuatro continentes. Sus valores son muy admirados y sirven como ejemplo para otras instituciones relacionadas con la enseñanza, por eso este internado ha recibido la mejor de las noticias: La nominación al Premio Nobel de la Paz 2022, uno de los galardones más prestigiosos del mundo.

La joven está disfrutando de lo lindo de este internado situado en el castillo de St Donat's. El colegio de la princesa alberga a alumnos de todo tipo de nacionalidades y clases sociales, desde miembros de la realeza hasta jóvenes que llegan becados, hasta el setenta y cinco por ciento del alumnado accede a través de becas totales o parciales. Aunque en el caso de la Princesa de Asturias la Casa Real ya aclaró que los Reyes costearán de su asignación los 76.482 euros que cuestan sus estudios.

Tan prestigioso título está hecho para este internado por todas sus características. Alfred Bjørlo, representante parlamentario del Partido Liberal de Sogn og Fjordane, ha sido el encargado de ofrecer dicha noticia a través de un comunicado: "La paz es permitir que jóvenes de todo el mundo se reúnan, convivan y se eduquen en conjunto… Es por eso que nominé a United World Colleges para el Premio Nobel de la Paz 2022".



Qué suerte tiene la princesa de vivir esta experiencia, ya que justo con su llegada el colegio ha recibido dicha nominación. A través de su cuenta de Instagram, el internado daba las gracias: "La idea básica de UWC de usar la educación como una herramienta para crear paz y forjar lazos a través de las fronteras está completamente en el espíritu de Alfred Nobel. Creo que UWC es uno de los principales candidatos para el Premio Nobel de la Paz, sobre todo en un momento en que vemos niveles crecientes de conflicto entre países y personas en muchas partes del mundo".

