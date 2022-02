La infidelidad de Iñaki Urdangarín a la exduquesa de Palma, la Infanta Cristina, ha sido más que sonada. Tanto que ha provocado que la pareja se dé un tiempo en su matrimonio emitiendo un comunicado oficial a todos los medios de comunicación. "Esto son cosas que pasan", aseguraba el propio ex jugador de balonmano a los reporteros mientras añadía que lo llevarían lo mejor posible en la pareja. Después de esto se ha asegurado que la Infanta viajó a Abu Dabi junto a su hermana y su padre, poniendo tierra de por medio a la polémica. Sin embargo ahora parece que las aguas podrían volver a su cauce y que la pareja podría vivir una reconciliación en los próximos meses.

Así al menos lo visualiza su hijo, Pablo Urdangarín, que de lo más sereno y con la máxima educación, ha vuelto a atender a los periodistas que le esperaban en uno de sus trayectos habituales. Al igual que lo hiciera el abogado de Iñaki Urdangarían, Mario Pascual Vives, el hijo de la pareja no ha descartado que pueda haber una reconciliación en el matrimonio declarando incluso que "sería lo normal".

Mediaset

El joven apuesta así por el amor de sus padres aunque reconoce que no sabe si sus padres tienen previsto verse en los próximos días. En esta línea, ha contestado sobre si hay prevista alguna visita de su madre a Barcelona para estar junto a él: “Ojalá venga, me gustaría verla, pero ya lo hablaremos”. Así las cosas tampoco conoce dónde está su madre después de su reaparición ante las cámaras y si va ir o no a ver a su abuelo: “No lo sé, prefiero no comentar… No sé nada, no tengo ni idea”.

