Letizia ha retomado su agenda dos días después de conocerse que Felipe VI había dado positivo en Covid. Tal y como se informó entonces, el Rey suspendía todas sus actividades oficiales y permanecería en aislamiento durante 7 días. Mientras que su mujer, la reina Letizia, y su hija, la infanta Sofía, al no presentar síntomas podían seguir con sus actividades previstas con normalidad. Y así ha sido.

La Reina ha visitado, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, el Centro de Protonterapia Quirónsalud, primera instalación de terapia de protones en España. Esta terapia preserva los tejidos normales que se encuentran en desarrollo.

A su llegada al acto, Letizia ha desvelado cómo se encuentra su marido. Ante las preguntas de los reporteros, la Reina se ha parado unos momentos y ha dicho que Felipe VI "está muy bien". Además, bajo la mascarilla se podía vislumbrar una sonrisa.

Para esta visita, Letizia ha estrenado un vestido de Massimo Dutti que llevaba varios años en su armario, ya que corresponde a la colección de 2019 de la firma. Se trata de un modelo negro de largo midi y con estampado de flores en tonos beige. De corte camisero y con una elegante lazada en el cuello.

Ha completado su look con sus salones camel de Carolina Herrera, pendientes de aro y su inseparable anillo de Karen Hallam.

Los experto de Quirónsalud han explicad a Letizia cómo funciona este tratamiento de radioterapia externa. Se trata de una alternativa avanzada, segura y efectiva en la lucha contra algunos tipos de cáncer. La virtud de este tratamiento reside en que es capaz de incidir en el tumor reduciendo el riesgo de dañar los tejidos sanos.

Gracias a las propiedades físicas de los protones, es posible concentrar con precisión la dosis de radiación especificada por los radio-oncólogos, logrando de esta forma una mayor actividad antitumoral y un menor daño sobre el tejido sano adyacente. Este tipo de técnicas pueden producir haces pequeños de alta intensidad que, al "pintar" el tumor de forma quasi continua, facilita las cosas a la hora de hacer una distribución en el espacio bien adaptada y ceñirse a la forma del tumor.

