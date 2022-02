La Casa Real ha emitido un comunicado para confirmar que el marido de la reina Letizia, que recibió la primera dosis de la vacuna el pasado 29 de mayo , se sometió a una prueba en la mañana del 9 de febrero tras presentar síntomas leves la noche anterior y que el resultado ha sido positivo por lo que su agenda queda suspendida para cumplir con el aislamiento de siete días que marcan las autoridades sanitarias.

"Siguiendo las normas establecidas por las autoridades sanitarias, Su Majestad el Rey permanecerá en aislamiento durante 7 días. Por tanto, quedan suspendidas desde este momento sus actividades oficiales previstas durante ese período. El estado general de salud de Su Majestad el Rey es bueno, y mantendrá su actividad institucional desde su residencia", se puede leer en el comunicado emitido por la Casa Real. El positivo del rey Felipe VI coincide con el de la reina Margarita de Dinamarca que también acaba de confirmar que padece coronavirus.

Gtres

El comunicado también aclara cuál es el estado de salud de su esposa, la reina Letizia, y su hija, la infanta Sofía. "Tanto su Majestad la Reina como su Alteza Real la Infanta Sofía no presentan síntomas y podrán seguir con sus actividades previstas con normalidad, según las normas establecidas. Ambas se someterán a los protocolos de seguimiento previstos en estos casos", reza el escrito que no hace referencia a Leonor porque la Princesa de Asturias se encuentra en Gales donde estudia Bachillerato.

La noticia del positivo en coronavirus del Rey llega horas después de que Felipe VI presidiera varias audiencias militares en el Palacio Real y solo unas horas antes de que acudiera a un almuerzo en la Zarzuela con Zeljko Komsic, presidente de Bosnia y Herzegovina.

