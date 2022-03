Este 10 de marzo doña Letizia ha reaparecido para presidir la XX edición del Concierto In Memoriam, en homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebra anualmente en vísperas del 11 de marzo, día en el que se rememoran los atentados perpetrados en Madrid en 2004. Este es el segundo acto al que acude doña Letizia. El pasado 7 de marzo la mujer de Felipe VI viajó hasta Málaga para presidir la inauguración del 'Tour del Talento', un nuevo movimiento por y para el futuro de los jóvenes.

En este segundo acto semanal, doña Letizia ha escogido un outfit de luto, muy acorde para la ocasión. El look se compone de una original falda negra midi con pequeños cristales, que ya se la habíamos visto en otra ocasión, puesto que pertenece a la reina Sofía. La reina Letizia suele reciclar prendas y a veces intenta hacerle un guiño a su suegra. La falda la ha combinado con una camisa negra de Purificación García y tiene más de 30 años.

Gtres

Para hacer completo el outfit de esta noche, doña Letizia escogía de complementos unos salones de Manolo Blahnik y una cartera de Giorgio Armani. Además la consorte ha preferido llevar el pelo suelto y ha cerrado su estilismo con unos pendientes de cadenas de Tous, además de su inseparable anillo de Karen Hallam.

En septiembre de 2021, la reina Letizia escogió un conjunto que la Emérita llevó en una visita oficial a Roma en 1981: una falda acampanada en tono nude con pequeñas florecillas bordadas y un cuerpo del mismo color con bordados más grandes en malva.

