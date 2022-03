La Reina ha reaparecido tras su guiño en apoyo a Ucrania. Este 7 de marzo, los Reyes han estrenado su agenda semanal viajando hasta Málaga para presidir la inauguración del 'Tour del Talento', un nuevo movimiento por y para el futuro de los jóvenes. En el acto también se proclamará el 'Premio de Artes y Letras', de la Fundación Princesa de Girona, que tiene como Presidentes de Honor a Felipe VI y la Princesa Leonor. Este 'Tour' aspira a convertirse en un encuentro de referencia para todos los jóvenes, en el que puedan mejorar sus competencias y habilidades profesionales, disfrutar de experiencias únicas, propuestas de ocio innovadoras o hacer networking.

Gtres

Para el acto, celebrado en el auditorio Edgar Neville de Málaga, Letizia ha estrenado un vestido de punto en azul marino de largo midi con silueta evasé, escote caja y manga tres cuartos, en el que destacaban una flores blancas -con forma de clavel- bordadas y realizadas mediante la técnica de intarsia-jacquard. Se trata de un diseño de la firma Galcon Studio, fabricado en España, y cuyo precio es de 229 €, aunque ahora está rebajado a 148 €. La Reina ha completado su look con un cinturo fino a juego con el tono del vestido; salones de piel vuelta también azul marino y su bolso blanco de Furla.

Gtres

Con la puesta en marca del 'Tour del Talento', la Fundación Princesa de Girona pretende inciar un nuevo programa por y para el futuro de los jóvenes en España. Cada año, visitará cuatro comunidades autónomas con el objetivo de generar una comunidad de oportunidades que conecten, activen y potencien el talento joven en cada rincón de nuestro país, en las distintas paradas se darán a conocer los ganadores de sus Premios anuales en las categorías de Investigación Científica, Artes y Letras, Social, Empresa e Internacional. La sede de clausura de los premios sí seguirá siendo Girona.

Gtres

Tras Málaga, las siguientes citas serán en Guadalajara, Logroño, Palma y Girona. Con dos formatos distintos, la 'Semana del Talento' en Málaga, con cuatro días de agenda, y el 'Día del Talento' en el resto de las ciudades, con dos días de programación.

Para esta primera edición del Tour, la Fundación Princesa de Girona ha alcanzado un acuerdo con un socio estratégico, Trivu, la comunidad de talento que impulsa el desarrollo personal y profesional de personas con actitud joven. Ambas entidades trabajarán en conjunto con las administraciones regionales y locales para dejar un legado en la ciudad que perdure: la resolución de un reto local, convenios de colaboración o la creación de una red de embajadores en el territorio.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io