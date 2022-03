Un día después de presidir el acto conmemorativo del XXX aniversario de la creación del Samur-Protección Civil en Madrid, donde doña Letizia volvió a apostar por la falda que comparte con otras 'royals', los Reyes han realizado una visita a la célula de la crisis sobre Ucrania de la Cruz Roja española. De esta forma, han podido conocer de primera mano la operación de asistencia que han puesto en marcha para ayudar a las personas que vienen al país procedentes de Ucrania.

En concreto, esta operación está constituida por más de 30 personas que se encargan de dar apoyo a las personas afectadas cubriendo sus necesidades de información, alojamiento, acompañamiento, traducción e interpretación o asistencia jurídica y psicológica. Una gran labor que los Reyes han querido conocer de primera mano para informarse del dispositivo que hay desplegado en diferentes puntos de España.

Gtres

Para este acto, la reina Letizia ha optado por llevar un traje compuesto por una chaqueta y pantalón de tono oscuro. Un 'look' que ha completado con una camiseta de rayas que conjuntaba con el traje gris de rayas que ha lucido el rey Felipe VI. Un conjunto muy formal con el que ha preferido no llevar bolso. Además, en esta ocasión ha decidido lucir un peinado distinto llevando su melena suelta pero recogiendo parte de ella. Un peinado juvenil que le daba un aspecto distinto y con el que evita que el pelo se le pueda ir a la cara.

Gtres

Otro de los detalles que han sorprendido de su estilismo es el calzado, y es que doña Letizia ha dejado a un lado los tacones de Magrit con los que solemos verle habitualmente para lucir unos zapatos negros con cordones y un poco de plataforma. Sin duda, para esta ocasión tan importante parece que la Reina ha preferido optar por un 'look' 'working girl' con el que estar cómoda. Un estilismo sobrio con el que ha querido que la atención se centre en lo que realmente importa.

Gtres

Durante este acto, hemos podido ver a los Reyes muy interesados en conocer cómo están ayudando a los desplazados por la guerra de Ucrania, mostrando su faceta más solidaria. Un acto en el que se les ha visto dedicar varios gestos de agradecimiento a todos ellos por la labor tan importante que están realizando y con el que han demostrado la gran preocupación que tienen por la situación de guerra que se está viviendo en ese país y por cómo se encuentran las personas que están viniendo a España huyendo del conflicto.

