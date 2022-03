Tras realizar un viaje express a Valencia, los Reyes han regresado a Madrid para presidir el acto central conmemorativo del XXX aniversario del SAMUR, que cumple 30 años al servicio de los ciudadanos. Una ocasión muy especial donde la reina Letizia ha optado por volver a rescatar una de sus prendas favoritas de su fondo de armario. En concreto, se trata de su falda celeste de largo midi con cinturón incorporado de la firma Hugo Boss, que ya le hemos visto lucir en numerosas ocasiones y a la que han caído rendidas otras 'royals'.

Al contrario que en otras ocasiones, esta vez ha decidido combinarla con un jersey azul marino de manga larga para hacer frente al frío. Un 'look' que al igual que en ocasiones anteriores ha completado con unos salones a juego con tiras cruzadas de Magrit. Al contrario que en veces anteriores donde lució unos tacones con con degradado de color, 'animal print'. Además, otra novedad con la que ha querido darle un 'toque' diferente es que para esta cita ha decidido llevar el pelo suelto.

Durante este acto, los Reyes se han mostrado muy interesados viendo la exposición con vehículos históricos y material de este servicio que se ha preparado con motivo de la celebración de este aniversario. Una cita muy importante donde se les ha podido ver a ambos muy curiosos viendo algunos de los equipamientos. Felipe VI y Letizia han hecho gala de su gran complicidad y ambos han paseado por las instalaciones paseándose para hablar por la radio y enviar un mensaje a la ambulancia.

Una de las últimas veces que pudimos ver a la Reina con esta falda fue el pasado 18 de octubre cuando Felipe VI y Letizia presidieron la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes, del que el Rey ostenta la Presidencia de Honor. El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana. Su sede se encuentra en Madrid y en Alcalá de Henares, lugar de nacimiento del escritor Miguel de Cervantes, mientras que los centros del Instituto se reparten por cuatro continentes.

El acto tuvo lugar en el Palacio Real de El Pardo en Madrid y posteriormente los Reyes asistieron a un almuerzo con los Patronos del Instituto Cervantes y los Embajadores Iberoamericanos acreditados en España. Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno ejerce la presidencia ejecutiva y los vocales electos han sido designados entre destacados representantes de las letras y la cultura española e hispanoamericana, de las Reales Academias, universidades y otras instituciones sociales, mientras que son vocales natos los escritores galardonados con el Premio de Literatura Miguel de Cervantes (Premio Cervantes).

A su llegada, los Reyes mostraron una gran complicidad. Letizia optó por este look que ya nos resulta tan familiar, no sólo porque ya se lo hemos visto a ella en varias ocasiones, sino porque una de las prendas, la falda celeste, también es la favorita de otras royals, como Mary de Dinamarca y Sofía de Suecia. Se trata de un dos piezas compuesto por una blusa azul marino de corte 'oversize' y con cuello en uve y una falda celeste de largo midi con cinturón incorporado de la firma Hugo Boss.

Antes de esto, pudimos verle luciéndola en febrero del año pasado durante la presentación de las Becas de la Cooperación Española. En aquella ocasión la llevó con sus altítisimos salones metalizados de Magrit, este 18 de octubre la ha combinado con sus originales salones, también de Magrit, con degradado de color, 'animal print' y detalles 'cut out'.

Mary de Dinamarca, Sofía de Suecia y la reina Letizia con la misma falda celeste de Hugo Boss. Agencias

La Reina no pudo resistir a abrir uno de los libros que tenía delante. Concretamente le ha llamado la atención el libro 'Tamaño Natural: El erotismo belanguiano', de la pintora y escritora Guillermina Royo-Villanova, la que fuera nuera del directo de cine Luis García Berlanga.



