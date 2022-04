Victoria Federica ha reaparecido en Sevilla tras haber acudido a Abu Dabi junto a parte de su familia para visitar al rey Juan Carlos I. La joven, gran aficionada a los toros, no ha querido faltar a la Maestranza para disfrutar de la tradicional corrida del Domingo de Resurrección. Un evento al que ha acudido acompañada de una de sus grandes amigas y donde ha triunfado con el 'look' escogido para este acto, demostrando así por qué se está convirtiendo en toda una 'influencer'.

La hija de la infanta Elena ha lucido para esta cita tan especial un vestido midi con un estampado muy original que le llegaba hasta los tobillos de manga larga en color fucsia. Además, cuenta con una original lazada en el cuello, que crea el efecto de ser de cuello perkins. En concreto, se trata del vestido Alice, que venden en la tienda The Nook Store, una marca de moda española especializada en trajes de flamenca y 'looks' de fiesta.

Tanto ha sido el éxito que ha tenido, que el vestido se ha agotado rápidamente en todas sus tallas, y es que Victoria Federica ha conseguido convertirse en toda una 'it girl' que logra poner de moda cada prenda que luce. Un 'look' que completó con unas sandalias negras de tiras anchas con una pequeña plataforma de tacón redondo.

De esta forma, tras pasar unos días en Abu Dabi disfrutando de la compañía de su abuelo, la hija de Jaime de Marichalar regresa a Sevilla para no perderse la reaparición de Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado abriendo la temporada de toros en la Maestranza de Sevilla. Un evento en el que ha coincidido también con su madre y otras personalidades como Juan del Val o Fran Rivera con su mujer Lourdes Montes. Repasamos la vida de la infanta Elena, madre de Victoria Federica.

