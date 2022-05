El árbol genealógico de la Familia Real: descubre quién es quién

La reina Sofía ha reaparecido para asistir a la entrega de los premios europeos del patrimonio "Premios Europa Nostra" y de los "Premios Hispania Nostra" a las buenas prácticas en patrimonio cultural y natural. Su majestad, en calidad de presidenta de honor, ha presidido la entrega de un total de 35 galardones para reconocer y fomentar las mejores prácticas relacionadas con la conservación del patrimonio, su gestión, investigación, educación y comunicación.

¿Qué look ha elegido para la ocasión doña Sofía? La madre del rey Felipe VI acudía a la entrega con un color muy en tendencia: El morado. La reina Sofía escogía un sorprendente traje de pantalón y chaqueta de color morado intenso combinándolo con complementos y accesorios a tono.

Gtres

Parece que a la reina le gusta ese color, porque no es la primera vez que apuesta por el morado. Al look le ha añadido algo esencial que la hace única: la cercanía. La reina Sofía ha estado todo el acto muy sonriente entregándole a los galardonados sus premios y siendo muy natural, como bien se la define.

La última vez que vimos a la reina fue disfrutando de la Semana Santa. La reina Sofía viajó al palacio de Marivent para ser testigo un año más de las tradicionales procesiones que volvían de nuevo a la isla tras dos años paralizadas por la alerta sanitaria desencadenada por la COVID19.

