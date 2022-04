La reina Sofía es fiel a sus costumbres, y como tal ha sido la única que este año no se ha perdido su cita con la ciudad de Palma. Mientras gran parte de la familia se encuentra en Abu Dabi con el rey emérito, y los Reyes disfrutan en paradero desconocido, la reina Sofía ha decidido viajar al palacio de Marivent y ser testigo un año más de las tradicionales procesiones que volvían de nuevo a la isla tras dos años paralizadas por la alerta sanitaria desencadenada por la COVID19.

La reina no ha faltado a la procesión más características de esta Semana Santa, la solemne procesión del Crist de la Sang que tiene lugar el Jueves Santo por las calles del centro de Palma de Mallorca. Una celebración donde ha acudido acompañada por su hermana Irene de Grecia, quien se ha demostrado en los últimos años como una devota fiel a este tipo de celebraciones. Así, la monarca ha sido la única miembro de la Familia Real que ha acudido a la isla a celebrar estas vacaciones.

IB3

Ambas han sido captadas por IB3, el canal de televisión regional que ha sido testigo de cómo la Reina y su hermana veían la procesión sentadas en primera fila rodeadas por los vecinos de la ciudad que se acercaron al lugar. Primeramente lo hicieron desde la plaza del Ayuntamiento, desde donde partió la procesión. Tras ver los pasos por este punto se trasladaron a la plaza Juan Carlos I, conocida como 'Las Tortugas', más cercana al final de la procesión. Según publica 'Diario de Mallorca', la monarca se acercó a hablar con algunos de los cofrades, incluido el capataz de Nuestra Señora de la Salud.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io