Esta noche del 17 de mayo, sus majestades don Felipe y doña Letizia han ofrecido un banquete en honor del emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, la jequesa Jawaher Bint Hamad bin Suhaim Al Thani en el Palacio Real. Para este acto, la etiqueta marca tiros largos, altas condecoraciones y grandes joyas. ¿Y por qué no decirlo? Ha sido una noche en la que nuestra reina ha brillado como nunca.

La Reina Letizia ha eclipsado todas las miradas estrenando un vestido en color plata confeccionado en un tejido joya de gasa con artesanales bordados florales metalizados. Esta obra de arte ha sido diseñada por el diseñador argentino de origen español Gabriel Lage. Para ser un vestido muy cerrado, no deja de ser sexy. La prenda luce un escote barco, que hace resaltar el cuello estilizado de la Reina, y además se ajusta a la silueta. Destacan sus mangas largas con forma de trompeta y el remate con una cola. Como si se tratara de un cuento de hadas.

Gtres

La jequesa de Catar tampoco se ha quedado atrás con el look escogido para la gran noche. Jawaher Bint Hamad bin Suhaim ha lucido un diseño largo negro en el que destacaba su cuello capa y el pelo peinado hacia atrás.

Gtres

Para el recibimiento de los jeques esta mañana, la mujer del rey Felipe VI optaba por llevar un estilo más veraniego debido a las altas temperaturas que están haciendo estos días. En concreto, ha lucido un vestido blanco largo midi, corte evasé y manga corta con bordados en color azul.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io