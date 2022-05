Los Reyes han recibido en el Palacio Real a Tamim Bin Hamad Al Thani, jeque de Catar, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al-Thani, que se encuentran de visita oficial en España. Una cita muy especial donde todas las miradas han estado puestas en la reina Letizia, y es que durante sus últimas apariciones públicas ha lucido unos 'looks' que han conseguido convertirse rápidamente en tendencia. De hecho, con uno de ellos llegó a protagonizar un auténtico momento 'tierra trágame' que terminó convirtiéndose en la gran anécdota de la entrega de premios que llevan su nombre.

Ahora, para este acto oficial, que ha tenido lugar tras confirmarse la vuelta del rey Juan Carlos I a España, la mujer del rey Felipe VI ha optado por llevar un estilo más veraniego debido a las altas temperaturas que están haciendo estos días. En concreto, ha lucido un vestido blanco largo midi, corte evasé y manga corta con bordados en color azul. Un 'look' de Carolina Herrera que ha completado con un bolso de mano y unos tacones de azul claro que compaginaban a la perfección con los detalles de su atuendo.

En cuanto a su peinado, la reina Letizia ha vuelto a optar por llevar el pelo suelo con raya al lado. Sin duda, un estilismo de lo más alegre y apropiado para esta época del año. Una imagen que contrastaba con el 'look' que ha llevado la mujer del jeque de Catar, y es que en su caso ha optado por un atuendo mucho más abrigado compuesto por unos pantalones, camisa y abrigo blancos.

Con este 'look' la reina Letizia ha sorprendido menos que con los anteriores con los que le hemos podido durante sus últimas apariciones públicas y con los que, incluso, llegó a presumir de de abdominales luciendo su vestido más sexy. Sin embargo, ha vuelto a triunfar con él, y es que esos tonos le sientan de maravilla, resaltando su moreno.

Por la noche, se espera que tenga lugar otro gran acontecimiento donde podremos ver a la Reina vestida de gala en la cena de honor que se celebrará para dar la bienvenida a sus invitados. Una cita donde, como marca el protocolo, irá con un vestido largo que acompañará de sus mejores joyas, con la tiara como pieza principal.

