La Casa Real ha mandado un comunicado en el que el Rey Juan Carlos informa sobre su viaje a España. En concreto, el rey emérito especifica en el comunicado que visitará a su hijo, el rey Felipe VI, el próximo día 23 de mayo en el Palacio de la Zarzuela.

Este jueves, 19 de mayo, don Juan Carlos llegará a para Sanxenxo para pasar unos días y terminará su viaje con su familia en Madrid. "Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha trasladado esta tarde a la Casa de Su Majestad el Rey su deseo de que haga pública su decisión de desplazarse a España a partir de mañana día 19 hasta el próximo lunes día 23 de mayo", comienza el comunicado. En marzo, el emérito ya avisaba que tenía pensado visitar con frecuencia el país.

Casa Real

"Don Juan Carlos tiene previsto permanecer durante esas fechas en la localidad gallega de Sanxenxo, y el lunes 23 viajar a Madrid, para estar con Su Majestad el Rey, con Su Majestad la Reina Doña Sofía y demás miembros de su familia en el Palacio de La Zarzuela. Ese mismo día, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos emprenderá viaje de regreso a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable", continúa el comunicado.

También se ha podido conocer que el rey pasará sus días en Sanxenxo en casa de su amigo Pedro Campos, el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo. Hay que recordar que la última noche que el padre del rey Felipe VI pasó en España durmió en esa misma casa después de cenar con Pedro Campos y la mujer de este, Cristina France.

